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Slovenija

'Dumpling žogica' počila in deklico hudo opekla po obrazu

Kozina, 27. 09. 2026 19.51 pred 28 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Poškodba

Priljubljene žogice dumpling, ki jih otroci stiskajo in raztegujejo, so lahko nevarne. Pretekli teden je 10-letni deklici z območja Kozine žogica med igro počila in jo hudo opekla po obrazu. Starši so na potencialno nevarno igračo opozorili vodstvo hrpeljske osnovne šole, to pa starše. Kako pogoste so tovrstne poškodbe?

10-letna deklica iz okolice Kozine naj bi se doma igrala z žogico, imenovano dumpling. Starši v obvestilu niso navedli, zakaj je žogica počila, priložili pa so zgovorne fotografije, kako je vsebina žogice ob poku opekla dekličin obraz.

Na slovenskem tržišču se pojavljajo različne žogice dumpling z bolj ali manj nevarnimi vsebinami znotraj njih. Niti na NIJZ niti na NLZOH, niso zaznali primerov, ko bi bile prijavljene poškodbe zaradi uporabe teh žogic, več takšnih pa so zaznali v tujini.

Posnetek iz ZDA kaže, kako je deklica po nasvetu s spleta dumpling žogico postavila v mikrovalovalno pečico, da bi jo lažje gnetla in nato utrpela hude poškodbe obraza. 

Kako varne so žogice, ki jih najdemo na slovenskem tržišču, smo vprašali tudi na zdravstveni inšpektorat, ki odobri igrače, vendar na njihov odgovor še čakamo.

Stiskajoča igrača dumpling je sicer pravi viralni hit, posebej na TikToku. Ko smo spraševali po njej na Goriškem, so nam skoraj vsi trgovci ponavljali, da jo takoj prodajo.

Deklica s Kozine naj bi dobro okrevala, opekline naj bi ji ostale še na vratu, vrnila se je tudi že med sošolce. Starši ob tem upajo, da ne bo še kdo drug doživel česa podobnega. Na žogici, ki smo jo sami kupili v otroški trgovini, sicer ni posebnih opozoril o možnosti poka.

Nikakor pa jih ne smemo izpostavljati vročini. Pregreti avtomobili ali celo mikrovalovne pečice lahko privedejo do eksplozij in hudih poškodb otrok.

Pri ponaredkih v tujini pa so inšpektorji v zunanji plasti igrače odkrili še prevelike količine rakotvornega benzena.


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žogica dumpling nesreča

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KOMENTARJI3

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lokson
27. 09. 2026 20.22
Kakor jaz vem, jo je dala v mikrovalovko. Biciklistek spodaj, pa zopet o politiki.
Odgovori
+0
1 1
štrekeljc
27. 09. 2026 20.26
Da ni b ilo vse skupaj vzeto iz konteksta?
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
27. 09. 2026 20.17
spet kitajci in trumpelj!
Odgovori
-2
0 2
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