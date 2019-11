Banka Slovenije stanovanja na elitni lokaciji na Dunaju oddaja pod ceno

Gre za tri večje stavbe, dve sta na Dunaju, ena pa v Gradcu. V največji in najpomembnejši, ki stoji na eni najpomembnejših nakupovalnih ulic na Dunaju, Mariashilfe, in se razteza na več kot 5.200 kvadratnih metrih, je kar 44 stanovanj, sedem poslovnih prostorov, dva biroja in dve skladišči, pripadajo pa ji tudi tri parkirna mesta.

Druga na Pappenheimgasse je nekoliko manjša, v njej je 31 stanovanj in dva poslovna prostora.

In še graška nepremičnina, na slabih 800 kvadratih je 12 stanovanj, dve skladišči in en oglaševalski prostor.

Podrobnejših podatkov o tem, kako velika so predvsem stanovanja, komu jih oddajajo in po kakšni ceni, nam na Banki Slovenije danes niso uspeli pripraviti, je pa znano, koliko z vsem naštetim zaslužijo na letni ravni. Leta 2016 so zaslužili slabih 580 tisoč evrov (578.047), leto kasneje že skoraj 800 tisočakov (796.778 evrov), lani pa je številka padla na 705 tisočakov (705.623 evrov).

Kar ni prav veliko. Če to preračunamo na mesečni znesek posamezne enote –upoštevali smo samo stanovanja in poslovne prostore – za lani dobimo vsega 600 evrov na mesec.

Za primerjavo: v okolici Mariasfilfenstrasse je za enomesečni najem po javno dostopnih podatkih treba odšteti od 990 evrov za 32 kvadratnih metrov pa do skoraj 1800 evrov za 45 kvadratov veliko stanovanje. Podobno je v dunajskem 20. okrožju manjše stanovanje dobite za 1.200 evrov, večje za 250 evrov več.