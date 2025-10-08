Dunajska cesta bo obstala za ves promet, kako do cilja?

Vodja oddelka za cestni promet na Policijski upravi Ljubljana Primož Kadunc je na današnji novinarski konferenci dejal, da policija zaradi zapore pričakuje močno povečan promet in zastoje. "Že tako nam ne gredo na roko trenutne zapore na Dunajski cesti, kjer imamo odprt en prometni pas v smeri proti Bežigradu," je dodal.

Pojasnil je, da bodo cesto zaprli zaradi varnosti udeležencev. Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice bo oznake in prometno signalizacijo postavilo v petek ob 5. uri, policija pa bo varovalne ograje postavila med 7. in 8. uro. Konec zapore je predviden v ponedeljek med 18. in 19. uro, a je odvisen od zaključka aktivnosti na Gospodarskem razstavišču.

Za udeležence zasedanja z akreditacijo bo veljal poseben režim in bodo lahko na prizorišče vstopali na kontrolnih točkah. "Vsi ostali na Gospodarsko razstavišče v tem času ne bodo mogli vstopati," je dodal.

Obvoz za mestni potniški promet bo potekal po Vilharjevi, Železni in Linhartovi cesti. Voznikom pa priporočajo obvoz po Celovški cesti ter Drenikovi in Samovi ulici ter po Topniški ulici. "Še boljše pa bi bilo, da bi ljudje uporabljali ali mestni potniški promet ali kolesa ali pa da bi svoje poti načrtovali za kakšen drug dan, če res ni nujno," je pozval Kadunc.