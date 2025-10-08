Dunajska cesta bo obstala za ves promet, kako do cilja?

Vodja oddelka za cestni promet na Policijski upravi Ljubljana Primož Kadunc je na današnji novinarski konferenci dejal, da policija zaradi zapore pričakuje močno povečan promet in zastoje. "Že tako nam ne gredo na roko trenutne zapore na Dunajski cesti, kjer imamo odprt en prometni pas v smeri proti Bežigradu," je dodal.
Pojasnil je, da bodo cesto zaprli zaradi varnosti udeležencev. Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice bo oznake in prometno signalizacijo postavilo v petek ob 5. uri, policija pa bo varovalne ograje postavila med 7. in 8. uro. Konec zapore je predviden v ponedeljek med 18. in 19. uro, a je odvisen od zaključka aktivnosti na Gospodarskem razstavišču.
Za udeležence zasedanja z akreditacijo bo veljal poseben režim in bodo lahko na prizorišče vstopali na kontrolnih točkah. "Vsi ostali na Gospodarsko razstavišče v tem času ne bodo mogli vstopati," je dodal.
Obvoz za mestni potniški promet bo potekal po Vilharjevi, Železni in Linhartovi cesti. Voznikom pa priporočajo obvoz po Celovški cesti ter Drenikovi in Samovi ulici ter po Topniški ulici. "Še boljše pa bi bilo, da bi ljudje uporabljali ali mestni potniški promet ali kolesa ali pa da bi svoje poti načrtovali za kakšen drug dan, če res ni nujno," je pozval Kadunc.
Policisti bodo v času prometnih konic v večjih križiščih urejali promet in ob tem dajali prednost mestnemu potniškem prometu in kolonam vozil s spremstvom, "zaradi česar zna nastajati še dodaten zastoj". Če bodo zastoji preveliki, bodo na Tivolski cesti zaprli prometni pas za zavijanje na Dunajsko cesto.
Predvidoma bodo policisti prisotni v petek med 11. uro do konca prometne konice in v ponedeljek med 7. in 19. uro. V soboto in nedeljo bo v križiščih manj policistov, saj ne pričakujejo večje gostote prometa. Kadunc je poudaril, da bo zapora vzpostavljena tudi med vikendom.
Najhujše zgostitve prometa sicer pričakujejo v ponedeljek, saj zadnje čase ob petkih opažajo, da ni toliko prometa v centru Ljubljane. "Mogoče ljudje malo več delajo od doma, kar bi svetovali tudi za ta petek, če je to možno. V ponedeljek zna biti pa kar velika gneča preko celega dneva," meni.
Na zasedanju parlamentarne skupščine Nata bo od petka do ponedeljka skoraj 300 parlamentarcev s strokovnjaki, visokimi državnimi uradniki in predstavniki obrambnega sektorja razpravljalo o ključnih varnostnih izzivih transatlantskega zavezništva, piše na spletni strani DZ. Zasedanja se bo med drugim udeležil tudi generalni sekretar Nata Mark Rutte.
