Slovenija

Dunajska cesta bo obstala za ves promet, kako do cilja?

Ljubljana , 08. 10. 2025 14.13 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K. , STA
Od petka do ponedeljka bo zaradi zasedanja zveze Nato na Gospodarskem razstavišču za ves promet zaprta Dunajska cesta med Vilharjevo in Linhartovo cesto v smeri proti Bežigradu. Promet v smeri proti centru bo potekal neovirano. Policija poziva občane, naj se izogibajo tudi Tivolske in Slovenske ceste ter Trga OF ter si izberejo drugo pot do cilja.

Vodja oddelka za cestni promet na Policijski upravi Ljubljana Primož Kadunc je na današnji novinarski konferenci dejal, da policija zaradi zapore pričakuje močno povečan promet in zastoje. "Že tako nam ne gredo na roko trenutne zapore na Dunajski cesti, kjer imamo odprt en prometni pas v smeri proti Bežigradu," je dodal.

Pojasnil je, da bodo cesto zaprli zaradi varnosti udeležencev. Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice bo oznake in prometno signalizacijo postavilo v petek ob 5. uri, policija pa bo varovalne ograje postavila med 7. in 8. uro. Konec zapore je predviden v ponedeljek med 18. in 19. uro, a je odvisen od zaključka aktivnosti na Gospodarskem razstavišču. 

Za udeležence zasedanja z akreditacijo bo veljal poseben režim in bodo lahko na prizorišče vstopali na kontrolnih točkah. "Vsi ostali na Gospodarsko razstavišče v tem času ne bodo mogli vstopati," je dodal.

Obvoz za mestni potniški promet bo potekal po Vilharjevi, Železni in Linhartovi cesti. Voznikom pa priporočajo obvoz po Celovški cesti ter Drenikovi in Samovi ulici ter po Topniški ulici. "Še boljše pa bi bilo, da bi ljudje uporabljali ali mestni potniški promet ali kolesa ali pa da bi svoje poti načrtovali za kakšen drug dan, če res ni nujno," je pozval Kadunc.

Dunajska cesta mimo Gospodarskega razstavišča (slika je simbolična)
Dunajska cesta mimo Gospodarskega razstavišča (slika je simbolična) FOTO: Bobo

Policisti bodo v času prometnih konic v večjih križiščih urejali promet in ob tem dajali prednost mestnemu potniškem prometu in kolonam vozil s spremstvom, "zaradi česar zna nastajati še dodaten zastoj". Če bodo zastoji preveliki, bodo na Tivolski cesti zaprli prometni pas za zavijanje na Dunajsko cesto.

Predvidoma bodo policisti prisotni v petek med 11. uro do konca prometne konice in v ponedeljek med 7. in 19. uro. V soboto in nedeljo bo v križiščih manj policistov, saj ne pričakujejo večje gostote prometa. Kadunc je poudaril, da bo zapora vzpostavljena tudi med vikendom.

Najhujše zgostitve prometa sicer pričakujejo v ponedeljek, saj zadnje čase ob petkih opažajo, da ni toliko prometa v centru Ljubljane. "Mogoče ljudje malo več delajo od doma, kar bi svetovali tudi za ta petek, če je to možno. V ponedeljek zna biti pa kar velika gneča preko celega dneva," meni.

Na zasedanju parlamentarne skupščine Nata bo od petka do ponedeljka skoraj 300 parlamentarcev s strokovnjaki, visokimi državnimi uradniki in predstavniki obrambnega sektorja razpravljalo o ključnih varnostnih izzivih transatlantskega zavezništva, piše na spletni strani DZ. Zasedanja se bo med drugim udeležil tudi generalni sekretar Nata Mark Rutte.

NotMe
08. 10. 2025 15.35
+0
Tole bi zaslužilo protest, 100.000 ljudi na ulico, pa bodo imeli zabasano Lj
ODGOVORI
1 1
xyxyxyxyxyxyxy
08. 10. 2025 15.35
-2
najbolje bi bilo da ta zločinska organizacija sploh ne bi prišla v Ljubljano
ODGOVORI
0 2
FineFine
08. 10. 2025 15.36
+1
Zločinska bi bila samo, če bi prišla iz Rusije, ki napada suverene države.
ODGOVORI
1 0
suleol
08. 10. 2025 15.34
+0
skratka ze tko ob petkih vse stoji no zdaj bo pa baje stalo hahh
ODGOVORI
1 1
sabro4
08. 10. 2025 15.32
-1
tak kraval samo zaradi zbiranja NATO teroristov, bulano
ODGOVORI
1 2
Hugh_Mungus
08. 10. 2025 15.32
+3
res so našli fajn lokacijo. Briga veljake za rajo in kaj bo to povročilo njim, glavno da se pomembneži lahko naserejo v središče prestolnice. Brdo pri kranju jim ne diši? Res ni ene boljše lokacije od centra prestolnice?
ODGOVORI
3 0
NotMe
08. 10. 2025 15.30
+5
Sramota!!!! Zakaj se ne zabarikadirajo na posestvo Brdo pri Kranju, magari tanke naj navlečejo povsod okoli!!! Tole mi je res unikum, toliko enih kongresnih centrov na periferiji, od Brda do Monsa, a talenti grejo zapret pol prestolnice. Zakaj pa potem služi Brdo?! Ker zadeva je perfektna iz vidika varnosti, 5 minut vožnje z letališča, obdano s plotom, ima hotel, dvorane, plac za banket, a oni na socialističnega Gospodarca v center mesta. Pa a jih bo kdo od novinarjev povprašal po zdravju? In po tem, koliko maljonov se je vložilo v obnovo Brda? No, za koga?! Namesto, da bi izkkoristili, zabašejo mesto
ODGOVORI
5 0
natas999
08. 10. 2025 15.25
s plesnimi koraki
ODGOVORI
0 0
severnik
08. 10. 2025 15.25
+4
Zakaj ne grejo na Brdo pri Kranju????
ODGOVORI
5 1
Nightrider
08. 10. 2025 15.30
-2
Kar naj bo v Ljubljani
ODGOVORI
0 2
NotMe
08. 10. 2025 15.30
+1
Točno tako, genau moje misli. Vprašanje za Tarčo
ODGOVORI
1 0
FineFine
08. 10. 2025 15.36
Tarča je prepovedana, žal.
ODGOVORI
0 0
Greznica
08. 10. 2025 15.16
+3
kaos na cesti, greznica
ODGOVORI
3 0
zmerni pesimist
08. 10. 2025 14.59
+6
Kaka bedarija pa še draga za to ubobožano slovenijo
ODGOVORI
6 0
