Po praznikih nas čaka prometni kolaps na Dunajski cesti, kje bodo obvozi?

Ljubljani se obeta obnova železniške postaje, še prej, v začetku leta 2024, pa se bodo začela obsežnejša dela na območju železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto. Dunajska cesta bo tako od 4. do 7. januarja 2024 zaprta za ves promet, nato pa bodo postavljene delne zapore. Ker cesta predstavlja eno glavnih vpadnic v mestno središče, je pričakovati pravi prometni kolaps. Kako bodo urejeni obvozi? Kako bodo vozili avtobusi in vlaki?

"Izgradnja Potniškega centra Ljubljana (PCL) in celovita ureditev okoliške infrastrukture je zahteven in večplasten projekt, ki bo v naslednjih letih potekal v več fazah in na več lokacijah," pravijo na Mestni občini Ljubljana (MOL). Pripravljalna dela sicer potekajo že nekaj mesecev, z letom 2024 pa se začenjajo še obsežnejša dela, ki bodo vplivala tudi na potek prometa. Država namreč izvaja nadgradnjo železniškega območja ljubljanskih postaj. Kmalu bo začela dela v okviru nadgradnje omrežja na območju železniške postaje Ljubljana, in sicer najprej na nadvozu nad Dunajsko cesto. Zaradi del bo ta cesta zaprta, bodisi delno bodisi popolnoma, zaradi česar se pričakujejo prometni zastoji na širšem območju.

Potniški center Ljubljana FOTO: MOL icon-expand

"Udeležence v prometu, uporabnike prostora in tamkajšnje prebivalce že sedaj prosimo za potrpežljivost in razumevanje, saj bosta po končanem projektu tako Slovenija kot Ljubljana dobili kakovosten, sodoben potniški center, ki bo bistveno izboljšal tudi kakovost javnega potniškega prometa, omogočil hitro prestopanje med posameznimi prevoznimi sredstvi in povečal dostopnost prestolnice," sporočajo iz MOL-a. Kdaj in kje bodo zapore? 4.–7. januar: popolna zapora za ves promet Kot je razvidno s spodnje slike, bo še vse do 10. aprila še vedno postavljena zapora na delu poti med Dunajsko in Vilharjevo cesto. Poleg tega pa bo med 4. in 7. januarjem pri nadvozu na Dunajski cesti veljala popolna zapora za ves promet. Obvoz bo za osebna vozila speljan z Dunajske ceste po Samovi, Drenikovi, Celovški in Tivolski cesti (in v obratni smeri). Zaprta bosta tudi pločnika, zato bodo pešci in kolesarji preusmerjeni na Vilharjevo cesto, skozi podhod pod železniškimi tiri in po Trgu OF (in v nasprotno smer).

4.–7. januar: popolna zapora za ves promet FOTO: MOL icon-expand

Mestni avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), ki peljejo po Dunajski cesti, bodo vozili po spremenjeni trasi: linije s končnim postajališčem na Železni cesti bodo skrajšane do Kolodvora (3G, 6B, 11B, 12 in 12D), ostale linije bodo vozile po trasi Trg OF, Masarykova, Šmartinska, Vilharjeva, Dunajska in obratno (6, 7, 7L, 8, 11, 13, 14, 19B, 19I, 20 in 20Z).

Prikaz obvozov linij LPP v času popolne zapore na Dunajski cesti (od 4. do 7. 1. 2024) FOTO: MOL icon-expand

8. januar–21. februar: odprta bosta dva vozna pasova v obe smeri Med 8. in 21. februarjem bo sicer še vedno zaprt en pas vozišča, bosta pa za osebna vozila odprta dva vozna pasova v obe smeri (2+2), torej v smeri proti centru in proti obvoznici, tudi avtobusi LPP bodo vozili po običajnih trasah.

8. januar–21. februar: odprta bosta dva vozna pasova v obe smeri FOTO: MOL icon-expand

Še vedno pa bo veljala popolna zapora obeh pločnikov, bo pa za pešce in kolesarje urejen koridor na zahodni strani ceste. Za dodatno varnost pešcev in kolesarjev bo poskrbljeno s panelno ograjo, so sporočili z MOL-a.



22. februar–30. marec: odprti trije pasovi v obe smeri Med 22. februarjem in 30. marcem se bosta popolnoma odprla oba vozna pasova (3+3), tudi avtobusi LPP bodo še naprej vozili po običajnih trasah. Vendar pa bo še vedno ostala popolna zapora obeh pločnikov, za pešce in kolesarje bo tako še naprej na voljo zavarovan koridor na zahodni strani ceste.

22. februar–30. marec: odprti trije pasovi v obe smeri FOTO: MOL icon-expand

1. april: ostane še delna zapora pločnikov 1. aprila se bo promet sprostil v celoti, ostala bo le še delna zapora pločnikov. 27. junija pa se bo nato vse skupaj zaradi izvedbe del na severni strani še enkrat ponovilo. Ponovno nas torej čaka najprej štiridnevna popolna zapora ceste. Kako z vlakom priti do centra? Zaradi pričetka prenove in nadgradnje glavne železniške postaje v Ljubljani bo na progah Ljubljana–Jesenice in obratno ter Ljubljana–Kamnik Graben in obratno manjši del vlakov, predvsem izven konic, vozil do začasnega novega postajališča Ljubljana Šiška, sporočajo Slovenske železnice.

Na progi Jesenice–Kranj–Ljubljana Šiška–Ljubljana bo med delavniki vozilo 49 vlakov, od tega osem do oz. s postaje Ljubljana Šiška. Na progi Kamnik Graben–Jarše Mengeš–Domžale–Ljubljana Šiška–Ljubljana bo med delavniki vozilo 48 vlakov, od tega 19 do oz. s postaje Ljubljana Šiška.

Na Slovenskih železnicah so se odločili tudi za integrirano ponudbo z LPP. Potniki se bodo namreč ob izstopu na postajališču SŽ Šiška lahko usedli na posebni avtobus LPP, ki bo prek postajališč Tivoli, Gosposvetska in Bavarski dvor pripeljal do postajališča SŽ Kolodvor (glej sliko). "S tem bomo dobili prvi primer integrirane ponudbe, ko bo vozovnica SŽ in vozovnica IJPP veljala za prevoz z avtobusno linijo LPP med postajama SŽ Šiška in SŽ Kolodvor," so sporočili.

Integrirani vozni redi SŽ in LPP FOTO: MOL icon-expand