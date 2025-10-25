Dunajska cesta v Ljubljani zaradi del zaprta

Na Dunajski cesti izvajajo zaključna asfalterska dela, potem ko so poglobili vozišče ter uredili odvodnjavanje in pločnike, je ta tedna pojasnila direkcija za infrastrukturo.

Do zaključka del, predvidoma do 30. novembra, morajo asfaltirati še zaključni sloj, izvesti talne horizontalne označbe ter dokončati montažo in obdelavo ograje na območju nadhoda, za kar bodo potrebne še krajše delne zapore ceste, so dodali na direkciji ter uporabnike zaprosili za potrpežljivost in razumevanje.