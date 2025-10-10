Svetli način
Dunajska cesta že zaprta: pričakujte kolone s policijskim spremstvom

Ljubljana, 10. 10. 2025 08.56 | Posodobljeno pred 13 minutami

N.L.
1

Zaradi zasedanja zveze Nato na Gospodarskem razstavišču je za ves promet zaprta Dunajska cesta med Vilharjevo in Linhartovo cesto v smeri proti Bežigradu. Zaprta bo do ponedeljka zvečer. Policija je že zjutraj postavila ograje.

Zapora zaradi 71. zasedanja parlamentarne skupščine zveze Nato bo trajala do ponedeljka, 13. oktobra, do 19. ure, a je odvisna od zaključka aktivnosti na Gospodarskem razstavišču. Zaprt bo tudi pločnik za pešce ter kolesarska steza na istem delu.

Policija poziva občane, naj se izogibajo tudi Tivolski in Slovenski cesti ter Trgu OF ter si izberejo drugo pot do cilja. Policija je varovalne ograje postavila že zjutraj. 

Obvoz

Obvoz za mestni potniški promet bo potekal po Vilharjevi, Železni in Linhartovi cesti. Voznikom pa priporočajo obvoz po Celovški cesti ter Drenikovi in Samovi ulici ter po Topniški ulici.

Obvozi linij LPP
Obvozi linij LPP FOTO: LPP

Promet v smeri proti centru bo potekal neovirano. Iz smeri Bežigrada proti Slovenski cesti bo promet potekal po dveh prometnih pasovih. Iz smeri Slovenske ceste do zapore v križišču z Vilharjevo cesto bo promet potekal po enem prometnem pasu, nato pa bo preusmerjen na obvoz po Vilharjevi cesti, Železni cesti, Linhartovi cesti in nazaj na Dunajsko cesto. 

V tem času je po Ljubljani pričakovati tudi večje število kolon s policijskim spremstvom. Voznike pozivajo k upoštevanju navodil policistov ter svetlobnih in zvočnih opozorilnih znakov vozil iz spremstva.

Rutte na prvem uradnem obisku v Sloveniji

Zasedanje skupščine, ki združuje predstavnike parlamentov 32 držav članic Nata in se sestaja dvakrat letno, gosti državni zbor, ki v prihodnjih dneh napoveduje razprave o ključnih izzivih zavezništva.

Program srečanja bosta predstavila predsednik PS Nata Marcos Perestrello in Janez Žakelj (NSi) kot vodja slovenske delegacije, v kateri sta še Žan Mahnič (SDS) in Aleš Rezar (Svoboda).

V soboto in nedeljo bo zasedalo pet stalnih odborov parlamentarne skupščine. Ključna sta politični odbor, ki ga bo nagovorila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, in obrambni odbor, na katerem bo nastopil minister za obrambo Borut Sajovic.

Osrednji del srečanja bo ponedeljkovo plenarno zasedanje, na katerem bo med drugim nastopil premier Robert Golob. Osrednji govornik bo generalni sekretar Mark Rutte, ki se bo kasneje na prvem uradnem obisku v Sloveniji, odkar je oktobra lani zasedel položaj, ločeno sestal z Golobom, predsednico republike in vrhovno poveljnico Slovenske vojske Natašo Pirc Musar ter predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič.

Zasedanje PS Nata in Ruttejev obisk v Sloveniji bosta potekala nekaj mesecev po prelomnem vrhu zavezništva v Haagu, na katerem so se voditelji držav članic zavezali, da bodo proračunske izdatke za obrambo do leta 2035 zvišali na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP).

Dunajska cesta Nato zasedanje prometne zapore Ljubljana
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hugh_Mungus
10. 10. 2025 09.09
Sramota in ponižujoče do lastnega naroda, da se to spravijo zganjat v samem centru mesta in ovirat ves narod. Morajo pokazat, da smo manj vredni od njih, ki nam lahko delao kar hočejo
ODGOVORI
0 0
