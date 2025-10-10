Dunajska cesta že zaprta: pričakujte kolone s policijskim spremstvom

Zaradi zasedanja zveze Nato na Gospodarskem razstavišču je za ves promet zaprta Dunajska cesta med Vilharjevo in Linhartovo cesto v smeri proti Bežigradu. Zaprta bo do ponedeljka zvečer. Policija je že zjutraj postavila ograje.

Zapora zaradi 71. zasedanja parlamentarne skupščine zveze Nato bo trajala do ponedeljka, 13. oktobra, do 19. ure, a je odvisna od zaključka aktivnosti na Gospodarskem razstavišču. Zaprt bo tudi pločnik za pešce ter kolesarska steza na istem delu. Policija poziva občane, naj se izogibajo tudi Tivolski in Slovenski cesti ter Trgu OF ter si izberejo drugo pot do cilja. Policija je varovalne ograje postavila že zjutraj.

Obvoz

Obvoz za mestni potniški promet bo potekal po Vilharjevi, Železni in Linhartovi cesti. Voznikom pa priporočajo obvoz po Celovški cesti ter Drenikovi in Samovi ulici ter po Topniški ulici.

Obvozi linij LPP FOTO: LPP icon-expand

Promet v smeri proti centru bo potekal neovirano. Iz smeri Bežigrada proti Slovenski cesti bo promet potekal po dveh prometnih pasovih. Iz smeri Slovenske ceste do zapore v križišču z Vilharjevo cesto bo promet potekal po enem prometnem pasu, nato pa bo preusmerjen na obvoz po Vilharjevi cesti, Železni cesti, Linhartovi cesti in nazaj na Dunajsko cesto. V tem času je po Ljubljani pričakovati tudi večje število kolon s policijskim spremstvom. Voznike pozivajo k upoštevanju navodil policistov ter svetlobnih in zvočnih opozorilnih znakov vozil iz spremstva.

