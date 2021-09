Dunajskemu podjetju zaupana strategija slovenskega turizma

PKF tourismexperts je priznana svetovalna družba, po besedah ministrstva ena najpomembnejših v Evropi in prepoznana v svetovnem merilu. Slovensko turistično gospodarstvo pozna podjetje z borze ITB v Berlinu, na kateri je vsako leto predstavljalo analitiko in trende v svetovnem merilu, ki so nato gospodarstvu in destinacijam služili pri oblikovanju ukrepov.

Pri pisanju nove strategije bo sodelovalo 12 strokovnjakov, pri konkurenčnem ponudniku bi jih sodelovalo zgolj pet, sporoča UKOM. " PKF tourismexperts bo izvedel bistveno več aktivnosti, vključno s široko vključenostjo vseh relevantnih deležnikov, tudi predstavnikov vseh za turizem pomembnih resorjev."

Strategija 2017–2021 realizirana v 55 odstotkih

Poleg avstrijskih strokovnjakov bodo strategijo pisali tudi slovenski, nova strategija pa bo nadaljevanje Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, pri kateri so realizirali 55 odstotkov ukrepov, ki so jih sicer uresničevali zgolj dve leti. Sprejeta je bila namreč konec leta 2017, aktivni leti sta bili 2018 in 2019, v letih 2020 in 2021 pa se je slovenski turizem soočal s krizo, povezano z epidemijo. Po besedah ministrstva so uspešno razdelili makro in vodilne destinacije ter naredili pomembne korake na področju trajnosti in razvoja nosilnih turističnih produktov.

"Ponudbi Fakultete za turistične študije – Turistica in Fakultete za menedžment v turizmu in gostinstvu z Reke skupaj z Bluerock International nista izpolnjevali osnovnih pogojev o usposobljenosti in referencah sodelujočih strokovnjakov, zato postavljanje teh dveh ponudb ob bok ponudbama, ki sta izpolnjevali pogoje, ni korektno, " sporočajo z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Noben od neizbranih ponudnikov ni vložil zahteve za revizijo postopka javnega naročila, zato je odločitev z današnjim dnem pravnomočna.