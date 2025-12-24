'Če je bel božič, bo zelena velika noč'

Kakšen pa bo januar? Ekstremno mrzel, napoveduje Dušan Kaplan. "Že po božiču bo pritisnil kar hud mraz, ki se bo vlekel, sneg bo to samo še podkrepil. "Okoli 19. januarja Kaplan napoveduje obilno pošiljko snega, kot včasih, tudi do enega metra, pred tem veliko snega ne bo, pravi.

"Sneg bo zgodaj skopnel, pomlad bo pa pozna. December mili, bog se usmili. To pomeni, da pomladi do velike noči ne bo, dnevi bodo hladni in vlažni, nato nekaj sončnih dni, da bomo skoraj v kratkih hlačah, potem pa spet dež in celo sneg pred veliko nočjo."

Kot še pojasnjuje Kaplan, je v pratiki pomemben tudi 6. januar, ko so Sveti trije kralji. Takrat se po ljudskem izročilu prelomi zima. "Takrat se začenja vse lepše obdobje, zato so Sveti trije kralji prinašalci svetlobe, dan je že daljši."

Ljubezen do ljudskega izročila je podedoval od dedka, starejši ljudje pa se mu zdijo zelo modri. "Veliko stvari so zapisali v verzih", pojasnjuje Kaplan in poudarja, da če si nekaj let zapisuješ in slediš vremenu, se nekatere stvari dokaj blizu ponavljajo, a zagotovila, da bo res tako, ni, še dodaja.