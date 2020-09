Ljudski vremenar o mokri jeseni: Za vsak sončen dan bomo morali biti hvaležni

In kakšna jesen se nam obeta? Vremenoslovci napovedujejo, da nadpovprečno topla. Kaj pa pravi ljudsko izročilo?

Velik ljubitelj ljudskega izročila o vremenu Dušan Kaplaniz Blok,že vrsto let opazuje vreme in s pomočjo ljudskih modrosti napoveduje, kaj si lahko obetamo. Kot pojasnjuje, letošnje leto "ni čisto navadno". Je namreč prestopno, vodi ga luna, na nebu pa smo lahko s prostim očesom opazovali tudi komet. To so trije nenavadni dogodki, zaradi katerih si lahko letošnjo jesen in zimo obetamo vse mogoče, pravi.