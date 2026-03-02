Dušanu Smodeju po letu dni le vročili obtožnico v zadevi Fotopub

"Zoper obtožnico je vložen ugovor, o čemer bo odločal zunajobravnavni senat sodišča," so po pisanju spletnega portala MMC RTV Slovenija navedli na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Dodali so še, da "gre za odprt postopek, zato sodišče skladno s sodnim redom več informacij ne more posredovati".

Kot je znano, obtožnica Dušanu Smodeju dalj časa ni bila vročena, saj se je sodeč po objavah na družbenih omrežjih nahajal v tujini. Tožilstvo jo je proti njemu na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo v začetku lanskega leta. V ločenem obtožnem predlogu, ki je bil vložen na Okrajno sodišče v Ljubljani, pa je njegovo ime povezano še z dvema kaznivima dejanjema goljufije.