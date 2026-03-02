Naslovnica
Slovenija

Dušanu Smodeju po letu dni le vročili obtožnico v zadevi Fotopub

Ljubljana, 02. 03. 2026 15.41 pred 21 minutami 1 min branja 10

Avtor:
U.Z. STA
Dušan Smodej

Ljubljansko okrožno sodišče je glavnemu akterju afere Fotopub Dušanu Smodeju po letu dni vendarle uspelo vročiti obtožnico. Smodeja obtožnica bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in povzročitve telesnih poškodb.

"Zoper obtožnico je vložen ugovor, o čemer bo odločal zunajobravnavni senat sodišča," so po pisanju spletnega portala MMC RTV Slovenija navedli na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Dodali so še, da "gre za odprt postopek, zato sodišče skladno s sodnim redom več informacij ne more posredovati".

Kot je znano, obtožnica Dušanu Smodeju dalj časa ni bila vročena, saj se je sodeč po objavah na družbenih omrežjih nahajal v tujini. Tožilstvo jo je proti njemu na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo v začetku lanskega leta. V ločenem obtožnem predlogu, ki je bil vložen na Okrajno sodišče v Ljubljani, pa je njegovo ime povezano še z dvema kaznivima dejanjema goljufije.

Preberi še Sodišče ne more vročiti obtožnice: Smodej uživa v Italiji, Franciji, Maroku

Afero Fotopub so avgusta 2022 na enem od družbenih omrežjih sprožila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva, ki ga je Smodej vodil. Ta je po izbruhu afere, ki je razburila slovensko kulturno in širšo javnost, očitke zanikal, društvo ukinil, svojo umetniško kariero pa glede na poročanje medijev nadaljeval v tujini, med drugim v Italiji in Franciji.

dušan smodej obtožnica zadeva fotopub vročitev

V prihodnjih dneh v Oman čarterja za vrnitev Slovencev

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovener
02. 03. 2026 16.05
Po letu dni le vročili obtožnico v zadevi Fotopub - To je vsekakor eden izmed večjih uspehov te vlade !
Odgovori
0 0
Petarda10
02. 03. 2026 16.05
A to je mogu repic objavit na instagram da se je kej premaknilo? sramota kje zivimo golob zapor nov zapor te caka
Odgovori
+1
1 0
zemljanko
02. 03. 2026 16.04
Predlagam sledeč protokol; prvo se ga "posodi" ljubljanskim in drugim "roza majstrom za kakšno leto/dve, potlej odpelje na Češko na kemično kastacijo. Potem, pa šele do sodnikov..itak bo še trajalo, da pride na vrsto, sploh ko bodo volitve mimo.
Odgovori
0 0
Andrej Lon?ar3
02. 03. 2026 16.03
V tem pravosodju lahko dobi prsmodej sto obtožnic in zgodilo se ne bo nič.
Odgovori
+2
2 0
BRABUS1
02. 03. 2026 16.00
Kdaj pa to dobi Novogoriški Epstin.Ali je zaščiten od Golobnjaka.
Odgovori
+8
8 0
sseebbaa
02. 03. 2026 15.59
kako hitro so mu izročili obtožnico, čim ste ga dali spet nazaj v novice
Odgovori
+7
7 0
losser
02. 03. 2026 15.59
pa mi rabimo volitve na pol leta, vse zrihtajo
Odgovori
+7
7 0
losser
02. 03. 2026 15.58
ta vlada bo vse zrihtala pred volitvami :D
Odgovori
+1
1 0
Slovenska pomlad
02. 03. 2026 15.56
Samo Ivan Janša se lahko izogiba vročitvi sodne pošte.
Odgovori
-3
4 7
samastur
02. 03. 2026 15.59
Aha, tale je pa eno leto vsak dan nabiralnik odpiral?
Odgovori
+4
4 0
