Duševno zdravje otrok in mladostnikov nujnost sodobnega časa

Večkrat jih napotijo k psihologu ali pedopsihiatru, vendar so čakalne dobe predolge. Kljub temu, da so svetovalne službe preobremenjene in šole podhranjene z učiteljskim kadrom, se otroci po njenih besedah v šoli čutijo varne. "Šola je varen prostor, včasih moramo sami zaznati težave, s katerimi se otrok srečuje, imamo tudi preventivne delavnice, a to je večkrat premalo," je poudarila.

Ob tem se vedno pogosteje odpira vprašanje, ali je šolski sistem v sedanji obliki sploh še dovolj opremljen, da otrokom nudi ustrezno podporo. Pomočnica ravnateljice Osnovne šole (OŠ) Dobrova Ksenija Pišljar je povedala, da se njihovi učenci kar pogosto srečujejo s psihosocialnimi izzivi, stiskami in iščejo pomoč tudi v šolskem prostoru tako pri svetovalni službi kot pri učiteljih . "Gre za pritiske, pričakovanja glede ocen, sploh pred koncem šolskega leta, velikokrat so težave s sošolci, neredko rešujejo situacije tudi izven šole," je pojasnila.

Na koncu okrogle mize z naslovom Ko duševne stiske vstopijo v domove in razrede: izzivi in rešitve, so organizatorji ponovno pozvali poslance, da sprejmejo zakon o psihoterapevtski dejavnosti, ki bo poskrbel za uporabnike, jasno uvedel psihoterapijo v vseh resorjih, ki bodo brezplačne. "Samo takšen zakon bi bil zares dober za ljudi, ki bi jim prinesel brezplačnost, skrajšal čakalne vrste in prinesel dostopnost psihoterapije povsod, kjer je potrebna," so zapisali v sporočilu za javnost, pod katerim so se podpisali Slovensko združenje za psihoterapijo in svetovanje, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, ljubljanska podružnica dunajske univerze Sigmunda Freuda, Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije ter Slovenska krovna zveza za psihoterapijo.

Učiteljica ljubljanske osnovne šole France Bevk Voleta Stefanovik je spregovorila o vključevanju psihoterapije v šoli, ki se je izkazala kot dobra praksa. Tudi na tej šoli so bili v preteklosti soočeni s stiskami učencev, zato so pred tremi leti vključili v program psihoterapevtko. Z njo se učitelji srečujejo enkrat na mesec. "Učitelji tako dobivamo potrebna znanja, ker želimo učence opolnomočiti, da sami rešujejo svojo stisko," je povedala. Dodala je, da je program uspešen, saj je učenec, ki so mu priskrbeli plačljivo pomoč psihoterapevtke, uspešno zaključil šolo.

Iniciativa za zdrave odnose v šolah ob tem opozarjajo na povečanje duševnih stisk v šolstvu tako pri otrocih kot pri učiteljih ter poudarjajo nujnost okrepitve svetovalnih služb ter psihoterapevtske in psihološke podpore pedagoških delavcev s supervizijo.

"V šolstvu se še vedno vse bolj ukvarjamo z delikventnimi in zahtevnimi primeri, ki jim šolniki sami nismo kos, pri reševanju pa nimamo dovoljšne podpore," pravijo ter dodajajo, da učitelji opravljajo delo, ki močno presega njihovo stroko. "Učiteljskega poklica ne bodo rešile le večje plače, temveč tudi in predvsem ustrezna podpora na delovnem mestu, ponovno vzpostavljanje varnega okolja ter povrnitev zaupanja v strokovnost in pozabljene vrednote," pravijo.

Ključne odločevalce na tem področju so pozvali, naj v šolah nemudoma okrepijo sistemsko zaščito otrok in mladostnikov na področju duševnega zdravja ter k nujnosti okrepitve svetovalnih služb, z različnimi profili. Pozivajo tudi k vzpostavitvi sistema supervizije za učitelje ter k zagotovitvi javno dostopnost strokovne pomoči za otroke in mladostnike. "Trenutne čakalne dobe za obravnavo otrok pri pedopsihiatrih, kliničnih psihologih in psihologih so skrajno in nedopustno dolge," ob tem opozarjajo.

"Zavedamo se, da ministrstvo za vzgojo in izobraževanje že pripravlja nekatere novosti, ki naj bi okrepile področje duševnega zdravja. Vendar pa menimo, da so trenutni ukrepi nezadostni in da je potrebna hitra in celovita rešitev," dodajajo ter zato pristojne prosijo tudi, naj razmislijo o predlaganih spremembah in pospešijo izvajanje predlogov, ki bodo zagotovili takojšnjo ustrezno zaščito duševnega zdravja otrok in mladostnikov, zagotovijo usklajenost med različnimi ministrstvi in institucijami pri obravnavi duševnega zdravja in sprejemanju nadaljne zakonodaje ter da zagotovijo zadostna sredstva za izvajanje potrebnih ukrepov.