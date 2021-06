Duševno zdravje otrok: stanje je alarmantno in se poslabšuje

Epidemija covida-19 je po ugotovitvah strokovnjakov prinesla poslabšanje duševnega zdravja celotne populacije, še posebej pa je to očitno pri mladih. V ambulantah opažajo več otrok in mladostnikov z anksioznimi motnjami, depresivno simptomatiko in samomorilnim vedenjem, z znižano motivacijo za šolsko delo in aktivnosti na splošno, motnjami hranjenja ter pretirano rabo zaslonov.

Med prvim in drugim valom epidemije se je povpraševanje po pomoči psihologov in pedopsihiatrov zmanjšalo, se je pa povečal naval v urgentnih ambulantah, je na današnji novinarski konferenci Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pojasnila klinična psihologinja Mateja Hudoklin. Po njenih besedah so mladi in njihovi starši odlašali z iskanjem pomoči, potem pa so se težave poslabšale do te mere, da je bila potrebna urgentna pomoč.

Šolanje na daljavo, omejevanje socialnega življenja, negotovost glede lastnega zdravja in zdravja bližnjih in negotove finančne razmere v marsikateri družini po besedah Hudoklinove predstavljajo le nekaj dejavnikov, ki so pomembno vplivali na spremenjeno življenje družin. Kar nekaj otrok je izgubilo pomembno podporo odraslih ali vrstnikov ter varovalne dejavnike, ki so jim omogočali zdrav razvoj.