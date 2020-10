'Zdaj postajajo vidne posledice pandemije na duševno zdravje ljudi'

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) duševno zdravje opredeljujejo kot pozitiven odnos do sebe in drugih, sposobnost uspešnega soočanja z izzivi, pozitivno samopodobo, visoko samospoštovanje, občutek moči in optimizma. Letošnje leto je pandemija covida-19 pomembno spremenila svet, kar je pri številnih vplivalo na počutje in duševno zdravje, so izpostavili.

" Bodimo prijazni do sebe, vzemimo si čas zase, za družino, prijatelje, organizirajmo si dan, poiščimo in izvajajmo dejavnosti, v katerih uživamo, izvedimo tehnike sproščanja ," je predlagala. Vse to nam po njenih besedah lahko pomaga, da se umirimo, zberemo misli in moči ter se kljub zaskrbljenost in nemiru učinkovito spoprimemo z izzivi.

Kljub negativnim posledicam epidemije pa raziskave centra kažejo, da so ljudje prepoznali tudi pozitivne plati, kot so občutek medsebojne solidarnosti in prijateljstva, timski duh in čistejše okolje, je navedla. Po njenem pojasnilu imamo namreč ljudje na voljo različne notranje vire, ki so v nas samih, in zunanje vire, denimo hobije in prijatelje, ki nam pomagajo pri soočanju z izzivi. To nam omogoča, da zmoremo v še tako zahtevnih razmerah videti pozitivne strani. "Pomembno je le, da smo pozorni nase in na druge, da prepoznamo potrebe, izzive in zahteve in da jih ustrezno naslovimo," je sklenila.

Ozara: Depresija je ena od najpogostejših duševnih motenj in je v strmem porastu

Ne samo, da je virus korenito posegel na številna področja sodobnega človeka – ekonomsko, socialno in kulturno – vse bolj se kažejo posledice, ki jo t. i. nova realnost pušča na duševno zdravje ljudi, opozarjajo v združenju Ozara Slovenija.

"Dobro raziskano in dokazano je, da lahko naravne nesreče, vojne in drugi množični travmatski dogodki znatno povečajo psihološko stisko posameznika. Zagotovo v to skupino spada tudi letošnja pandemija, saj so tedni in meseci negotovosti, tesnobe, strahu, žalosti in izolacije negativno vplivali na duševno zdravje celotne populacije," so navedli.

Raziskav prav na to temo sicer še ni veliko, ena prvih pa je študija, objavljena v ameriški strokovni reviji JAMA Network Open, ki je nakazala, da je med pandemijo kar trikrat več Američanov izpolnilo merila za postavitev diagnoze depresije kot pred njo. Raziskava, ki je potekala pred pandemijo in je zajela približno 5000 odraslih Američanov, je pokazala, da je 8,5 odstotkov med njimi pokazalo dovolj močne znake depresije (vključno z občutkom utesnjenosti ali brezizhodnosti; izgubo zanimanja za stvari, ki jih običajno veselijo; pomanjkanjem energije; težave s koncentracijo; samopoškodbeno vedenje). Od marca do aprila letos so raziskovalci v študijo vključili skoraj 1500 odraslih Američanov in na podlagi podatkov ugotovili, da se je njihovo število povečalo na skoraj 28 odstotkov. Še več ljudi - skoraj dodatnih 25 odstotkov – pa je doživljalo blažje znake depresije.

Prav neprepoznana in nezdravljena depresija velja za enega izmed glavnih dejavnikov tveganja za samomor. Kar 70 odstotkov ljudi, ki napravi samomor, je depresivnih in prav samomor je glavni vzrok prezgodnje smrti pri ljudeh z depresijo. Ta podatek je še posebej zaskrbljujoč, saj je depresija ena izmed najpogostejših duševnih motenj ter je med vsemi boleznimi v najbolj strmem porastu, še opozarjajo v združenju.