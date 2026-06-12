Dušik za vzdrževanje vzorcev propadle Biobanke za zdaj zagotovljen

Imetniki vzorcev propadle Biobanke so ta teden napovedali, da bodo založili za plačilo nadaljnje dobave tekočega dušika za vzdrževanje vzorcev. Podjetje GaiaCell, ki jih hrani, je namreč pred časom napovedalo, da je prekinilo pogodbo z dobaviteljem plina.

Odvetniška družba Vrtačnik, kjer zastopajo okoli 500 družin, GaiaCell poziva, da dobavo plina tudi za naprej dovoli, še zlasti glede na izražen interes staršev in podjetij, ki so pripravljeni založiti denar. Direktorica GaiaCell Gordana Kalan Živčec je dejala, da tistih, ki bodo dobavo plina plačali, "ne more ovirati".

GaiaCell je od Biobanke leta 2024 prevzela vzorce okoli 4000 imetnikov, čeprav ni imela pogodbe o nadomestnem hranjenju vzorcev. Podjetje Biobanka, ki je 16 let shranjevalo vzorce več tisoč otrok, je namreč prenehalo delovati.

GaiaCell je prepričana, da bi ji morali pristojni za nadaljnje shranjevanje plačati, zato je s prekinitvijo dobave dušika zagrozila večkrat. Okoli 400 vzorcev je bilo lani uničenih.