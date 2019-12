'DUTB bi lahko gradila najemna stanovanja in domove za starejše'

"Večji del preostalega premoženja Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) so nepremičnine, primarno namenjene prodaji, lahko pa se uporabijo tudi za druge namene, in sicer za doseganje ciljev države na področju stanovanjske problematike in demografske politike,"je dejal Matej Pirc in dodal, da sta za podobno nalogo svoji slabi banki uporabili Irska in Španija.

Država bi lahko spremenila poslanstvo DUTB in nepremičnine, ki jih ima v lasti DUTB, po vzoru Irske in Španije uporabila za doseganje ciljev stanovanjske in demografske politike, meni glavni izvršni direktor DUTB Matej Pirc.

DUTB ima po njegovih besedah še za okoli 800 milijonov evrov neunovčenega premoženja, od tega je za 600 milijonov evrov nepremičnin in terjatev, ki so večinoma zavarovane z nepremičninami. Po zakonu mora vsako leto prodati 10 odstotkov prvotnega premoženja oz. za okoli 210 milijonov evrov, kar pomeni da bi do konca leta 2022 prodala vse premoženje. Izjema je premoženje, ki je vključeno v pogodbe o prestrukturiranju finančnega dolga (MRA) z bankami z rokom dospelosti po letu 2022, in nekatero težko prodajljivo premoženje. Tega je za okoli 100 milijonov evrov in naj bi bilo po sedanjih načrtih preneseno na Slovenski državni holding (SDH).

"DUTB ima v portfelju kar nekaj nepremičnin, ki bi bile primerne za te namene, poleg tega ima ustrezne izkušnje in znanje. Seveda pa bo to na koncu odločitev našega lastnika,"je dodal.

To pomeni precej dinamično prodajo premoženja, ki ga DUTB na tak način ne more v celoti optimizirati, je dejal Pirc in povedal, da nekateri morebitni kupci zaradi pričakovanega izteka življenjske dobe DUTB leta 2022 tudi že špekulirajo z nizkimi cenami, poleg tega je v naslednjih letih pričakovati vpliv gospodarskega ohlajanja.

Z DUTB na stanovanjski sklad so bila prenesena tri zemljišča v Ljubljani (Glince), Novi Gorici in Novem mestu za skupno okoli 600 stanovanj in 90 vrstnih hiš, v načrtu je prenos še šestih zemljišč, in sicer treh v Ljubljani (ob Parmovi ulici, v Rožni dolini in v Podutiku na območju kamnoloma) ter zemljišč na Vrhniki, v Zgornjih Gameljnah in Šmarjah pri Kopru, kjer bi skupaj lahko zraslo 1160 stanovanj. Sklad mora po Pirčevih besedah študijo o teh dodatnih šestih zemljiščih pripraviti v kratkem in se odločiti, ali so primerna ali ne.

DUTB sicer nadaljuje s prodajo nepremičnin, vendar pri tistih, ki so predvidena za prenos na sklad, interesente o tem vnaprej obvesti. Tik pred zaključkom prodaje sta sicer zemljišči na Vilharjevi cesti v Ljubljani in v Kranju za sosesko Kozolci, je povedal.

Poleg nepremičnin med premoženjem tudi deleži v podjetjih

Poleg nepremičnin so med premoženjem DUTB tudi deleži v podjetjih. Potem ko je DUTB v preteklosti po prestrukturiranju nove lastnike našla npr. za družbe Cimos, Liv Kolesa in pa tudi za najpomembnejše premoženje Avtotehne, družbo Swaty Comet oz. zdaj Weiler Abrasives - te tri so tudi med tistimi, ki jih je Pirc nanizal kot primere uspešnega prestrukturiranja - ima v svojem premoženju še vedno tudi kar nekaj lastniških naložb.

Pirc je omenil turistični družbi Istrabenz Turizem in Thermana, mariborsko MLM, Mladinsko knjigo, Alpino in Farme Ihan. V okviru nadaljnjega optimiziranja premoženja, ki mu kratka časovnica do zakonsko predvidenega prenehanja delovanja t. t. slabe banke ne gre v prid, želijo povečati tudi vrednost omenjenih lastniških naložb. Ta bi lahko po njihovih ocenah v petih letih ob nadaljnjih ukrepih prestrukturiranja narasla za okoli 130 milijonov evrov.

Podrobneje je Pirc spregovoril tudi o naložbah v MLM in Mladinsko knjigo.

Glede MLM, kjer je DUTB 100-odstotni lastnik, je spomnil, da je družba odpravila kapitalsko neustreznost in s tem dolgoročno plačilno nesposobnost. Finančno prestrukturiranje je tako skoraj v celoti zaključeno, poslovno pa je še v teku. Najpomembneje se Pircu zdi, da je družba ohranila zaupanje kupcev in dobaviteljev, izvaja pa tudi investicije s ciljem nadaljnjega izboljševanja poslovanja in zagona novih projektov ter s tem zagotavljanja rasti prodaje.

Zagotovil je, da DUTB kot lastnik podpira družbo pri poslovanju, dolgoročni cilj pa ji je še naprej poiskati strateškega lastnika, ki bo družbi omogočil stabilnost. DUTB je za družbo že lani iskala kupca, a se pogovori s finskim skladom KJK Capital, ki je edini oddal zavezujočo ponudbo, na koncu niso izšli. V kratkem, tako Pirc, nov poskus prodaje družbe ni v načrtu.

Bolj zahtevna je zgodba z Mladinsko knjigo. Ta po Pirčevih opozorilih deluje v specifični panogi, ki gre skozi intenzivno transformacijo. Prihodki družbe se že več let zmanjšujejo, družba ustvarja izgube, s tem pa kot nekaj več kot polovični lastnik "vsekakor ne moremo biti zadovoljni".

Vodstvo družbe je pripravilo načrt poslovnega prestrukturiranja in sprejelo številne ukrepe. Ti se po Pirčevih besedah že kažejo v boljši stroškovni učinkovitosti poslovanja, a prihodki še upadajo, z njim pa tudi tržni delež. Družbo je treba stabilizirati, zato DUTB na to naložbo gleda "zelo dolgoročno". Dokler podjetje ustvarja negativen denarni tok, DUTB izstopa iz lastništva ne predvideva. Pirc sicer meni, da bi se rezultati prestrukturiranja lahko pokazali v dveh letih.

Prizadevajo si zagotoviti nadzor nad preostankom premoženja Instrabenza

Si pa DUTB na drugi strani prizadeva zagotoviti nadzor nad preostankom premoženja holdinške družbe Istrabenz, katere edini upnik je. Po tistem, ko na nedavni skupščini zaradi manevrov preostalih lastnikov ni uspela s predlogom prenosa Istrabenzovega premoženja nanjo, ki bi mu sledila uvedba likvidacije nad podjetjem, zdaj poskuša z upniško prisilno poravnavo. Ta se ji zdi boljša rešitev kot stečaj, saj bi imeli kot upnik večji nadzor nad postopkom.

Pirc je sicer opozoril, da ima Istrabenz 65 milijonov evrov negativnega kapitala, medtem ko so njegove obveznosti pri okoli 73 milijonih evrov. Premoženje, ki bi ga želela pridobiti DUTB, je ocenjeno na okoli devet milijonov evrov. "V takem položaju lastniki ne bi smeli imeti velike vloge, a jo žal imajo,"je dodal.

Najpomembnejši del Istrabenzovega premoženja predstavlja 50-odstotni delež v podjetju Adriafin, kjer je solastnik Luka Koper in ki ima v lasti vinarja Vina Koper. Ta delež zanima še nekatere druge interesente, nekateri med njimi se po pisanju medijev ozirajo predvsem na zemljišča, ki jih ima v lasti koprski vinar. Pirc je glede tega dejal, da jih zakon in smernice delovanja zavezujejo, da gledajo na dolgoročno usodo podjetij, v katerih so prisotni.