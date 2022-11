DUTB odpovedal obisk objekta, ki so ga zasedli člani Placa

Po napovedi, da bodo predstavniki DUTB obiskali objekt, so predstavniki uporabnikov avtonomne cone Plac sporočili, da bodo v času prihoda organizirali "Zajtrk z DUTB", dogajanje pa so razumeli kot napad na njihovo skupnost, so zapisali. DUTB je sicer obisk nato odpovedal.

DUTB je na predstavnike uporabnikov avtonomne cone Plac naslovil pismo, v katerem so zapisali, da pričakujejo, da bodo uporabniki začeli plačevati najemnino za objekt in napovedali, da bodo objekt obiskali. Nad tem so člani Placa izrazili nezadovoljstvo in pismo razumeli "kot napoved motenja naše mirne posesti, ki jo nesporno uživamo že več kot dva meseca". Vlado in vsa pristojna ministrstva pa pozvali k dialogu.

DUTB je pojasnil, da so jih kot lastniki objekta pozvali k izpolnitvi določenih pogojev, med drugim kritje stroškov za vodo, elektriko in druge stroške uporabe. V pismu so jih opozorili, da skupnost PLAC v objektu biva nezakonito in brez njihovega soglasja za uporabo, ter jim pojasnili nastale stroške. Izrazili so tudi potrebo po tem, da se predstavniki oziroma zastopniki PLAC identificirajo, da je potreben tehnični pregled objekta in da so pripravljeni na pogovore skupaj s predstavniki kabineta predsednika vlade, so pojasnili na DUTB.