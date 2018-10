Dva bolj oblačna dneva, od srede naprej pa spet več sonca in višje temperature

Zbudili smo se v delno oblačno jutro s temperaturami, ki se v večjem delu države gibljejo med 5 in 10 stopinj Celzija. Nekoliko topleje je na Primorskem, hladneje pa v nekaterih alpskih dolinah. V krajih z več jasnine je do jutra nastala megla, ki pa bo danes le kratkotrajna.

Nadaljevanje dneva na zahod države prinaša veliko oblakov in bolj malo jasnine, nekaj več sončnih žarkov bo na vzhodu države. Predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji ni povsem izključena kakšna kaplja dežja, a bodo količine minimalne. Po zaslugi oblakov bodo današnje najvišje dnevne temperature nekoliko nižje, kot smo jih bili vajeni v preteklih dneh in se bodo v večjem delu države gibale med 15 in 20 stopinj Celzija.

Torek bomo začeli z oblaki, popoldne se bo postopno jasnilo

Podobno kot ponedeljek bomo tudi torek začeli z oblaki, sredi dneva in popoldne pa se bo oblačni sloj nad Slovenijo počasi tanjšal in sušil, zato bo popoldne nekoliko več sonca. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 10, najvišje dnevne pa okoli 20 stopinj Celzija.

Od srede naprej spet več sonca

Od srede naprej pa se vračamo na ustaljene tirnice. Čaka nas sončno vreme, le na zahodu države bo občasno lahko kakšen oblak več. Po nižinah se bosta ob jutrih in dopoldnevih marsikje zadrževali megla in nizka oblačnost. Popoldanske temperature se bodo gibale malo nad 20 stopinj Celzija.