Dva dni izgubljen taval pod Rjavo skalo, ker ni hotel vznemirjati reševalcev

"Vztrajnost je lepa čednost in ključ do vsakega uspeha. Čeprav je pregovor resničen, je včasih ključno prepoznati tudi mejo med zdravo vztrajnostjo in situacijami, ko je morda pametneje pogoltniti ego, malo razmisliti in spremeniti pristop," opozarja Gorska reševalna služba Bohinj.

Tujec, ki so ga reševali včeraj, se je že v četrtek odpravil proti Voglu. Za dosego cilja ni uporabil konvencionalnih metod, ampak kar princip "na gliho, dokler gre". Kar dva dni je lomastil po zahtevnem terenu pod Rjavo skalo, saj, jih, kot so zapisali gorski reševalci, ni hotel vznemirjati. Vmes je tudi prespal. "Ko je včeraj sredi dneva res totalno zabredel in ni šlo več ne naprej ne nazaj, pa je vseeno razum v obliki klica na 112 premagal avanturistični navdih, mi pa smo poskrbeli za to, da je bil s pomočjo dežurne ekipe na Brniku iz zahtevnega sveta prepeljan v varno zavetje naših neder," so sporočili.

Pri tem izpostavljajo: "Velikokrat pravite, da nas kličejo za vsako figo. Morda se včasih res tako zdi. Dotični fant je odlašanje in samoreševanje doteral do mere, ko je bilo vse skupaj že blazno nevarno." Poudarjajo, da, če se znajdete v nevarni situaciji, pokličite, še preden je prepozno.