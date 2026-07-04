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Slovenija

Dva dni izgubljen taval pod Rjavo skalo, ker ni hotel vznemirjati reševalcev

Ljubljana , 04. 07. 2026 12.48 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
A.K.
Reševanje tujca

Bohinjski reševalci so posredovali pri primeru tujega pohodnika, ki je dva dni taval pod Rjavo skalo, dokler se ni znašel v brezizhodnem položaju. Na srečo se je na koncu odločil za klic na številko 112, kar ga je rešilo pred hujšo nesrečo.

"Vztrajnost je lepa čednost in ključ do vsakega uspeha. Čeprav je pregovor resničen, je včasih ključno prepoznati tudi mejo med zdravo vztrajnostjo in situacijami, ko je morda pametneje pogoltniti ego, malo razmisliti in spremeniti pristop," opozarja Gorska reševalna služba Bohinj. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tujec, ki so ga reševali včeraj, se je že v četrtek odpravil proti Voglu. Za dosego cilja ni uporabil konvencionalnih metod, ampak kar princip "na gliho, dokler gre". Kar dva dni je lomastil po zahtevnem terenu pod Rjavo skalo, saj, jih, kot so zapisali gorski reševalci, ni hotel vznemirjati. Vmes je tudi prespal. "Ko je včeraj sredi dneva res totalno zabredel in ni šlo več ne naprej ne nazaj, pa je vseeno razum v obliki klica na 112 premagal avanturistični navdih, mi pa smo poskrbeli za to, da je bil s pomočjo dežurne ekipe na Brniku iz zahtevnega sveta prepeljan v varno zavetje naših neder," so sporočili. 

Pri tem izpostavljajo: "Velikokrat pravite, da nas kličejo za vsako figo. Morda se včasih res tako zdi. Dotični fant je odlašanje in samoreševanje doteral do mere, ko je bilo vse skupaj že blazno nevarno."  Poudarjajo, da, če se znajdete v nevarni situaciji, pokličite, še preden je prepozno. 

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KOMENTARJI8

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Koronavirusovec
04. 07. 2026 13.58
a niso ravo tisti egoistični, ki zaradi malenkosti kličejo reševalce? tukaj ne vidim egoizma, če je klical pomoč šele takrat ko si je mislil da je klic na pomoč edina rešitev
Odgovori
+0
1 1
Fluxx
04. 07. 2026 13.48
Gor peš dol pa s helikopterjem se oglasujejo nase gore v tujini. Brezplacna voznja heli v Sloveniji
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+1
2 1
Nidani
04. 07. 2026 14.17
To ima helikopterski alpinist Janez Janša čez...
Odgovori
0 0
AMZS
04. 07. 2026 13.34
Racun pa nam ane:)
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-1
6 7
August Landmesser
04. 07. 2026 13.42
bo stevo nakazal...on se bori proti korupciji in za ljudi...
Odgovori
+2
6 4
Oblastljudstvu
04. 07. 2026 13.10
Češki državljan v natikačih? Verjetno je slišal, da se v Sloveniji zastonj s helikopterjem pelješ.
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-5
8 13
štrekeljc
04. 07. 2026 13.27
Piše, da je Skandinavec.
Odgovori
+5
7 2
Oblastljudstvu
04. 07. 2026 13.56
Saj je vseeno kaj je, gre se zato, da gre denar za take stvari iz državne blagajne. Zato potem mi plačujemo, visoke davke, prispevke, zavarovanja, trošarine in podobno
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+0
2 2
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