Dva dni po nastopu na vladni tiskovni konferenci podpisal pogodbo za dobavo zaščitnih mask

Matej Tušak je namreč svoje podjetje Prosigura pred manj kot mesecem dni registriral za trgovanje z zaščitno opremo, konec prejšnjega tedna pa je s celjsko bolnišnico že sklenil 183 tisoč evrov vredno pogodbo za dobavo mask FFP2. Posel naj bi dobil brez javnega razpisa, saj naj bi v Celju, tako Necenzurirano.si, zaradi 'skrajne nujnosti' preskočili javni razpis in dobavitelja izbrali kar neposredno. Koliko in po kakšni ceni bo celjski bolnišnici Tušak dobavil maske, ni znano, saj naj bi šlo za poslovno skrivnost.

Necenzurirano.si razkriva, da Tušakovo podjetje Prosigura lani ni poslovalo, na začetku oktobra pa ga je registriral za 'trgovino na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali'. Ker je predpogoj za dobavo zaščitne opreme na slovenskem trgu tudi prijava v poseben register pri Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), je naredil tudi to. In že konec oktobra, natančneje 29., dobil posel z eno največjih slovenskih bolnišnic. Po dostopnih podatkih bo Tušak maske dobavil skupaj s podjetjem Provar iz Slovenskih Konjic.