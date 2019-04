Dva dni po požaru delavci hiteli s sanacijo strehe

Stanovalci se po dveh dneh še vedno žalostno spominjajo tragičnega dogodka. V stanovanju, kjer je zagorelo, je moški skušal rešiti sebe in ženo, a so ga ujeli plameni. Še vedno tudi ni jasno, kaj je zanetilo požar, kar se sprašujejo tudi stanovalci."Nimam pojma zakaj je prišlo do tega," je za oddajo 24UR povedala ena od stanovalk.

Tudi na Policijski upravi Ljubljana so skopi z informacijami. Kot so nam sporočili, še naprej zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja in da novih informacij, ki bi jih lahko delili z javnostjo, nimajo.

So pa stanovalci povedali, da je preiskava na terenu že končana, tisti z najbolj uničenimi stanovanji pa ta že čistijo. Čeprav niso želeli pred kamero, so dejali, da so pretreseni, saj so izgubili vse. A hkrati hvaležni, da so živi.



Tistim, ki so izgubili dom, je Mestna občina Ljubljana priskrbela sobe v hotelu. Tam bodo do četrtka, nato jih bodo preselili v začasna stanovanja.