Dva dni stavke in protestov, če ne bo dogovora

Po današnji izredni seji glavnega stavkovnega odbora sindikata je njegova predsednica Jelka Velički pojasnila, da bodo prvi dan stavkali zaposleni v srednjem in višjem šolstvu ter dijaških domovih, drugi dan pa zaposleni na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, osnovnih šol iz zavodov za otro ke in mladostnike s posebnimi potrebami, glasbenega šolstva in izobraževanja odraslih.

Sicer pa je glavni stavkovni odbor na svoje predstavnike na pogajanjih z vladno stranjo danes naslovil zahtevo, da "nepopustljivo vztrajajo pri stavkovnih zahtevah, ki prekinjajo štiriletni trend vse večjega zaostajanja plač v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi", je povzela Veličkijeva.

Ponovila je, da ne zahtevajo nobenih privilegijev ali posebnih ugodnosti, ampak enako plačilo za primerljivo delo. Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukeljje poudaril, da podpirajo tudi zahteve drugih sindikatov, da se tudi plače drugje v javnem sektorju izboljšajo, saj so te slabe. Hkrati pa v Sviz ne morejo pristati na to, da ne bi odpravili obstoječih razlik.

Pri tem je spomnil na analizo urada za makroekonomske analize in razvoj, ki po njegovih besedah jasno kaže na zaostajanje plač v javnem sektorju za plačami v zasebnem sektorju. Kot je dodal, pa je nato vlada sindikate seznanila s povprečnimi plačami v vseh podskupinah, kjer so tako velike razlike, "da ni mogoče več govoriti o enotnem plačnem sistemu".

Nadaljevanje sledi v petek

Pogajanja sicer nadaljujejo v petek in Štrukelj verjame, da bo vlada naredila korak, ki bi lahko pripeljal do tega, da bi se lahko dejansko začeli pogajati o sklenitvi stavkovnega dogovora. Pri tem je izpostavil, da je Sviz verjetno edini sindikat, ki v jesenskem času k zahtevam iz pomladi ni dodal "niti ene same vejice". Vztrajali pa so, da dobijo tisto, kar je bilo spomladi dogovorjeno.

Po njegovih besedah se je pri nekaterih odprtih vprašanjih, zlasti glede datumov uveljavitve posameznih izplačil, pokazalo, da so bistveno težja, kot se je zdelo na začetku. Hkrati pa so se pojavile nekatere pomembne razlike med posameznimi stavkovnimi skupinami. Pri tem je omenil predlog za zamik izplačil napredovanj v december, ki po njegovih navedbah izrazito močno kaznujejo strokovne delavcev v vzgoji in izobraževanju. Opozoril je tudi, da je med njihovimi stavkovnimi zahtevami tudi 1050 evrov regresa za vse pod minimalno plačo, do česar pa se vlada še ni opredelila.