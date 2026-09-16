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Dva evroposlanca naj bi spremenila odločitev: bi lahko Tonin obdržal imuniteto?

Bruselj, 16. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Matej Tonin

Kaj pomeni neizglasovana imuniteta Mateju Toninu v Evropskem parlamentu? Evroposlanci so v Strasbourgu zavrnili predlog pristojnega odbora za pravne zadeve o priznanju poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Parlament je s 306 glasovi proti 304 izglasoval, da se Toninu imunitete ne prizna. Slednji odločitev parlamenta pripisuje tehnični napaki.

Prva napaka pri glasovanju v Evropskem parlamentu je bila po mnenju evroposlanca Mateja Tonina ta, da je predsedujoči zasedanju zahteval elektronsko glasovanje, čeprav je bilo po dvigu rok po Toninovih navedbah jasno, da je večina proti odvzemu imunitete. Nato pa je predsedujoči dejal, da glasujejo o odvzemu imunitete, v resnici pa so glasovali o predlogu, da se mu imunitete ne odvzame. Po Toninovih besedah so tako nekateri evropski poslanci napačno razumeli sklepe in napačno glasovali.

V oddaji 24UR ZVEČER smo o glasovanju povprašali tako evropskega poslanca iz vrst NSi kot evroposlanca iz vrst Gibanja Svoboda Marjana Šarca, ki je glasoval za odvzem imunitete. Ali torej Šarec deli Toninovo mnenje, da je bilo glasovanje zmedeno oz. da se je zgodila tehnična napaka?

"Očitno nisva sedela v isti dvorani. Če trdi, da so z dvigom rok potrdili njemu v prid, ko smo nato glasovali elektronsko pa ne, to ne gre skupaj," je dejal Šarec, ki pravi, da sam v dvorani ni začutil nobene zmede ali tehnične napake. Dodal je, da če se predsedujočemu glasovanje z dvigom rok ne zdi jasno, zahteva še elektronsko glasovanje, da se rezultat potrdi.

Meni, da tako Toninova trditev nima nobene osnove in "je v posmeh, če misli, da bomo na to nasedli". "Glasovanje je bilo, glasovanje je bilo legitimno. Poslanska imuniteta je tudi institut, ki se običajno ne podeljuje za kazenske zadeve. Poslanci so glasovali po svoji vesti in rezultat je legitimen. Ni potrebe po drugačnem interpretiranju," je prepričan.

Preberi še Tonin ostal brez imunitete, razkrivamo nove podrobnosti iz obtožnega predloga

Dodal je še, da bo Tonin, če je nedolžen, to dokazal na sodišču. "Če se boji, da so sodišča in tožilstvo njihova, se pa prav tako nima česa bati, saj so zdaj pravzaprav na oblasti njegovi," je bil ciničen, spomnil pa je tudi na druge primere, ko politiki niso uveljavljali imunitete, kot na primer nekdanji predsednik vlade Robert Golob.

Njegove besede je sicer Tonin označil za politični nastop, dejstva pa da so drugačna. Med drugim je poudaril, da ni sam nikoli zaprosil za imuniteto, da pa jo imajo poslanci v skladu s pravili in protokolom Evropskega parlamenta po osnovi imuniteto. "Če želijo neki državni organi začeti postopek zoper nas, je standardni postopek, da zaprosijo za dvig imunitete," je dejal.

Opozoril je tudi, da so primerjave, ki jih je navedel Šarec, med katerimi je bil tudi Golob, neosnovane, saj ne gre za evropske poslance. "V slovenskem primeru moraš zaprositi za imuniteto, da ti jo parlament podeli. Nihče ni nikoli zaprosil za to. V mojem primeru pa imuniteto imaš, parlament pa nato odloči, ali jo obdržiš ali ne," je pojasnil.

"Če gre za dejanja, ki so bila storjena v času, ko nisi bil evroposlanec, kot je bilo v mojem primeru, lahko imuniteto dobiš le, če gre za politični pregon. Na podlagi preučitve več 100 strani gradiva, ki ga je poslalo slovensko tožilstvo in gradiva, ki sem ga dostavil tudi sam, je strokovni odbor po večmesečnem preučevanju zaključil, da absolutno obstajajo elementi za politični pregon. Zato je Evropskemu parlamentu predlagal, naj ne dvigne moje imunitete," je dodal.

Evropski parlament je po njegovih besedah v tovrstnih primerih običajno vedno spoštoval strokovni predlog odbora, glasovanje pa da je bilo tako običajno rutinsko. "Tudi danes je bilo takšno pričakovanje, ampak je predsedujoči zadevo zelo nespretno vodil in nato iz neznanih razlogov tudi dodatno zahteval glasovanje z glasovalnimi napravami," je dejal.

Po njegovih besedah sta do 20. ure zvečer na zapisnik uradno prišla dva popravka glasovanja, saj naj bi se poslanca zmotila. "Rezultat je tako trenutno ravno obraten," je dodal. Gre sicer za precedens, zato se bodo morale pravne službe Evropskega parlamenta odločiti, kako ravnati.

Več v priloženem videoposnetku.

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