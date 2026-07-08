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Dva infarkta in boj z rakom. Namesto, da bi obupal, se je podal na pot

Slovenj Gradec, 08. 07. 2026 20.43 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Denis Malačič
Pohod za dober namen

Zgodba o izjemni volji in prijateljstvu. Dva infarkta, triletni boj z rakom, ki še traja, a namesto da bi obupal, se je 64-letni Karlo Kropušek podal na 250 kilometrov dolgo romarsko pot od Slovenj Gradca do Svetih Višarij. Na vsakem koraku mu je ob strani stal dolgoletni prijatelj, 73-letni Branko Štinjek. Njuna pot dokazuje, da se največje zmage pogosto rodijo takrat, ko življenje postavi najtežje preizkušnje.

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KOMENTARJI1

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Geres
08. 07. 2026 21.52
Vse dobro gospodu Kropušku! Spremljam njegove objave na Facebooku, godpod je res lahko za vzor vztrajnosti. Gospod Štinjek se je pa res izkazal za pravega prijatelja - v nesreči in bolezni se pokaže, na koga se lahko zaneseš.
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