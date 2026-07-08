Slovenija
Dva infarkta in boj z rakom. Namesto, da bi obupal, se je podal na pot
Zgodba o izjemni volji in prijateljstvu. Dva infarkta, triletni boj z rakom, ki še traja, a namesto da bi obupal, se je 64-letni Karlo Kropušek podal na 250 kilometrov dolgo romarsko pot od Slovenj Gradca do Svetih Višarij. Na vsakem koraku mu je ob strani stal dolgoletni prijatelj, 73-letni Branko Štinjek. Njuna pot dokazuje, da se največje zmage pogosto rodijo takrat, ko življenje postavi najtežje preizkušnje.
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