Dva krvodajalca stokratnika na Ptuju

Drago Furek , ki je danes stopil v elitni klub stokratnih darovalcev, se še dobro spomni, kako je bilo prvič, ko se je odločil, da bo svojo kri prispeval tistim, ki jo poterbujejo. "Bilo je podobno kot danes. Prvič sem bil malo omotičen, a je na koncu steklo vse brez problemov," je dejal in dodal, da bo z darovanjem nadaljeval dokler je mogoče. Tistim, ki kolebajo, ali naj sedejo na krvodajalski stol ali ne, pa svetuje, naj ne odlašajo, saj ne bo nič hudeg. "Tako lahko samo pomagajo drugim, ki potrebujejo kri zaradi prometnih nesreč, in jim na ta način rešijo življenje," je dejal.

V Enoti za transfuzijsko dejavnost (ETD) Ptuj Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor kri zbirajo dvakrat tedensko – ob ponedeljkih in četrtkih. Nato vso kri pošljejo v Maribor, kjer jo predelajo. Glede na potrebe ptujske bolnišnice, predelano kri vrnejo na Ptuj, je pojasnila vodja ETD Ptuj Božislava Majcen Vivod. "Letno pri nas zberemo okrog 3600 enot. Kri daruje okrog 3800 krvodajalcev. Letos opažamo padec števila krvodajalcev, tako da se je letos prijavilo 1850 krvodajalcev, medtem ko smo v preteklem letu do konca julija zabeležili 2200 sprejemov," je dejala.

Dolgoletni predsednik Območnega združenja Rdečega križa na Ptuju Aleksander Solovjev dobro pozna krvodajalske razmere na tem območju. Zatrdil je, da je bila strah v preteklosti, da bo zaradi bližine meje manj krvodajalcev, odveč. Za krvodajalsko poslanstvo se jih je odločilo več, kot so pričakovali, k čemer so pripomogli Ptujski tednik, ki je redno objavljal članke, in krajevne organizacije, ki so pridobivale nove člane. "Če bi pogledal skozi svoje zadnje tri mandate, bi rekel, da pridobivamo na mladih članih. To so tisti, ki so prvič dali kri, in nato nadaljujejo s krvodajalstvom. Ptuj pokriva 16 občin in imamo več kot 20 osnovnih krajevnih organizacij. To se pozna pri socialni mreži ljudi, ki stopajo v kontakte z ljudmi, ki so že krvodajalci. Tudi kulturno področje na vaseh prinaša določeno prednost. Vaščani so vključeni v različna društva in drug za drugega vedo na katerme področju so aktivni, med drugim tudi na krvodajalskem. To nam pomaga ohranjati število krvodajalcev, pravzaprav ga dviguje, tako da presegamo svoje potreb," je pojasnil in dodala, da višek krvi v zadnjem obdobju ne roma zgolj v Maribor, ampak tudi v bolnišnico v Mursko Soboto.

Ob tem je razložila, da je letos manj krvodajalcev zaradi reorganiacije dela, saj je covid-19 zahteval spremembe pri organizaciji krvodajalskih akcij. V spremenjenih razmerah krvodajalce naročajo ob določenih urah. "Krvodajalci se predhodno prijavijo na telefonsko številko, tako da imamo praviloma vsake pol ure od štiri do pet krvodajalcev. V enem dnevu se lahko opravi od 40 do 50 odvzemov," je izpostavila in še povedala, da je ptujska bolnišnica učinkovita pri zbiranju krvi, saj jo del lahko odstopijo še UKC Maribor.

Sicer pa sta Golob in Furek 41. in 42. redna krvodajalca, ki sta presegla številko 100. "Imamo tudi take, ki so kri dali več kot 140 krat,"se je nasmehnil Solovjev in dodal, da od kar pomni, se stokratnikom zahvalijo s priložnostnim darilom in priznanjem.

Vodja administracije na ETD Ptuj Simona Strmšek Šlamberger, kina Ptuju dela že 10 let, pa je pojasnila, da je korona čas prinesel tudi nekaj dobrih izkšenj. "Kljub temu, da moramo uporabljati maske, da je ljudi strah stikov, smo poskrbeli, da so krvodajalci na varnem, način naročanja pa je boljši. Krvodajalci so zadovoljni, ker jih naročamo po urah in si želijo, da bi tak način ohranili tudi v prihodnosti. Prej se je namreč dogajalo, da je bilo zjutraj na kupu 20 krvodajalcev in so morali čakati na odvzem dve uri . Zdaj pa zaključijo v 15 – 20 minutah in gredo naprej po opravkih,"je strnila vodja administracije.