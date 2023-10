PRENOS V ŽIVO: Dva meseca in pol po poplavah: kje smo z obnovo?

Boštjan Šefic je predstavitev narejenega začel s pohvalo humanitarnih organizacij, ki so, kot je dejal, opravile izjemno pomembno vlogo. Ne samo pri delitvi pomoči, pač pa tudi pri psihosocialni pomoči in izvrševanju nekaterih drugih nalog. Omenil je tudi pomoč posameznikov in, seveda, mednarodno pomoč. Nadaljeval je, da je bila ključnega pomena tudi hitra reakcija vlade, tako kar se tiče finančne pomoči kot tudi nujnih intervencijskih ukrepov.

Vlada je takoj odobrila 10 milijonov pomoči, ki sta jo najbolj prizadetim razdelila Rdeči križ in Karitas. Omogočila je predplačila občinam v višini 40 odstotkov, ta izplačila se izvajajo v rekordno kratkem času, je dejal. Izplačana so bila predplačila gospodarstvu, gre za 32 milijonov, zanje pa je zaprosilo 708 podjetij. Interventni stroški občin se sploh prvič izplačujejo v sto odstotkih, do konca tedna, upamo, da bodo tudi izplačani, je poudaril Šefic. Izplačuje se tudi pomoč prebivalstvu, kot je na primer sedemkratnih enkratne solidarnostne pomoči. Prvih 3000 gospodinjstvom je bila ta pomoč izplačana 4. oktobra, drugih 3000 jo bo dobilo 20. oktobra.

Šefic je spomnil tudi na interventni zakon, ki da je odgovoril na številne izzive.

Vlada je zagotovila tudi sredstva za sanacijo vodotokov. "Na več tisoč kilometrih vodotokih se izvajajo urgentne sanacije, da preprečujemo dodatno škodo na teh območjih," je dejal Šefic. Dalje je omenil tehnične pisarne, ki da danes lahko hitro in učinkovito ocenjujejo škodo tako na objektih kot na plazovih.

Vzpostavljen je bil klicni center, je še spomnil Šefic.

V tem času je bilo pripravljeno tudi delovno gradivo za zakon o obnovi, ki ga je vlada pretekli teden že obravnavala in odredila, da je treba dodatno razdelati vprašanja, ki se tičejo nadomestnih gradenj, hitrejšega sprejemanja odločitev in rokov za posamezne postopke. Prav tako se pripravljajo predlogi, kako dodatno pomagati najbolj prizadetim. Veljal naj bi okvirno pet let, ključne so učinkovitost, hitrost in kakovost, je poudaril Šefic.

V naslednjih dveh tednih bo bistvena pozornost dana pomoči fizičnim osebam, predvsem pri obnovi objektov. "Popolnoma razumem vse, ki so v tej situaciji, ki jim grozijo plazovi, morda v prihodnosti tudi take, podobne ali morda celo hujše poplave, da pričakujejo hitre odgovore, in mi vlagamo vso energijo v to, da bi to tudi zagotovili," je dejal. Dodal je, da bo državna tehnična pisarna intenzivno nadaljevala s pregledi objektov fizičnih oseb, v naslednjih tednih pa se obeta še ekaj predlogov oziroma rešitev.