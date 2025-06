Dva milijona za spomenik osamosvojitve: objavili natečaj

Ministrstvo za obrambo (Mors) je na spletni strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije objavilo projektni in enostopenjski natečaj za izbiro najprimernejše rešitve za postavitev spomenika slovenske osamosvojitve na Trgu republike v Ljubljani. Marca letos je vlada izhodiščno vrednost projekta ocenila okoli dva milijona evrov z DDV.

Kot so zapisali pri Morsu, mora predlagana rešitev ustrezno obravnavati in predstavljati vsebinsko sporočilnost, ki se osredotoča na obdobje kristalizacije ideje o slovenski državnosti, ki jo je pogojevala dolga tradicija nacionalnih in emancipacijskih bojev.

"Spomenik naj združuje državo, ljudi in njihove dosežke, izraža naj odprtost, medsebojno spoštovanje in zaupanje," so zapisali in dodali, da naj bo spomenik tako izraz zgodovine kot tudi vizije za prihodnost.

Natečaj je odprt do 9. oktobra. Ocenjevalna komisija s predsednico Apolonijo Šušteršič bo izbrala najboljše predloge in jih nagradila.

Lokacijo spomenika, torej Trg republike v Ljubljani, so izbrali zaradi kraja spomina in lokacije proslave ter prvega dviga zastave v juniju leta 1991, ko je bila uradno in slovesno razglašena neodvisna Republika Slovenija. Vlada je komisijo za pripravo izhodišč za postavitev spomenika slovenske osamosvojitve v Ljubljani ustanovila junija leta 2023.