Dva nova radarja na mengeški obvoznici: zakaj so jih postavili?

Od Trzina naprej proti Mengšu oziroma Kamniku. Med obema krožiščema, prvi radar - in 550 metrov naprej drugi. Radarja so testirali in overili v prostorih laboratorija Urada za meroslovje.

In kako delujeta? Hitrost lahko izmerita na začetku in koncu odseka - v sprednjo ali zadnjo tablico. "In potem potrebujemo samo še čas prehoda med dvema točkama, zato potrebujemo dve kameri, da izmerita čas na vstopni in izstopni točki," pojasnjujejo v uradu.

Sistem izračuna povprečno hitrost. Če je višja od dovoljene, je voznik storil prekršek. Radar pa lahko meri hitrost tudi na določeni točki. Sposobni so do 100 metrov daleč ugotoviti hitrosti vozila, ki ga sledijo. Tip meritve nastavi upravljalec, lahko je vsak dan drugačna.

"Številni občani sprašujejo, zakaj smo postavili nova radarja," pravi mengeški župan Bogo Ropotar. In odgovarja: "Absolutno jih nismo postavili mi, niti nismo bili seznanjeni z namero državnih istitucij, ki so za to zadolžena." Radarja namreč stojita na državni in ne občinski cesti. Iz direkcije za infrastrukturo odgovarjajo, da so investitorju, to je Cestel, izdali soglasje za postavitev merilnika ter da gre za začasno testno obdobje. S Cestela pa prav tako pisno sporočajo, da bosta radarja aktivna 60 dni.

Župan se tudi sprašuje, zakaj prav ta lokacija. "Veliko bolj bi bila smiselna lokacija na Grobelski cesti proti Novartisu, ta del je veliko bolj nepregleden in bi bil zame in za nas veliko bolj smiseln za postavitev radarja." Da je bila izbrana lokacija ocenjena kot najprimernejša za testiranje, odgovarjajo s Cestela. In še, po dveh mesecih se bodo odločili, kako naprej. Odločitev ni odvisna le od nas, še dodajajo.