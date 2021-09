Dva obraza Bleda: Mreženje 'kravatarjev' in Nizozemca izpod Triglava

"No, poglej, sem ti rekla, da je Orban v Sloveniji," Viktorija med plovbo proti Blejskemu otoku dregne svojega Andrasa. "Ujela sva, da gre naš premier na nek državniški obisk, nisva pa vedela, kam točno. Kdo bi rekel, da prav sem, kamor midva," se smeji par z Madžarske, ki je na Bled prišel ravno v času strateškega foruma. "Opazila sva sicer veliko policije, nisva pa vedela, kaj se dogaja," pripovedujeta, ko ju povprašamo, kako sta doživela utrip v mestecu ob jezeru.

icon-expand Bled v času foruma: ograje in sprehajalci. FOTO: Aljoša Kravanja

Čeprav je bila udeležba množična in tudi na najvišji evropski ravni, Blejski strateški forum (BSF) ni bil 'vsiljivec' v prostoru, vtise strnejo naši sogovorniki, ko slovenski turistični biser obiščemo v času, ko so se tam poleg tujih gostov in domačih enodnevnih izletnikov mudili tudi politični težkokatergorniki skupaj z vso konjenico, ki sodi k takemu dogodku. Mesto ni bilo ohromljeno, sobivali so tako turisti in enodnevni obiskovalci kot udeleženci foruma.

Afganistan in cestne zapore Medtem ko na terasi Grand hotela Toplice gospodarski minister Zdravko Počivalšek, direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak in ostali pomembni deležniki v turizmu ob pogostitvi na visoki ravni razpravljajo o izzivih, ki jih je tej panogi prinesla pandemija, pod njimi po sprehajalni poti ob jezeru prikorakata fanta z velikima nahrbtnikoma. Steven in Tys z Nizozemske sta pet dni pohajkovala po Triglavskem narodnem parku. Brez povezave z internetom sta bila praktično odrezana od dogajanja v svetu. "Šele v zadnji koči, kjer sva bila, sva slišala, da je v dolini neka konferenca o Afganistanu, o razmerah na letališču v Kabulu. Opozorili so naju na zapore cest, ampak za zdaj je videti vse v redu," pripovedujeta, ko si ogledujeta urejene goste, ki kramljajo v njuni bližini. "Zdaj greva zaplavat, nato si bova za kakšen dan ali dva odpočila noge. Preden greva nazaj domov, pa naju čaka še ogled Ljubljane," pohodnika pomahata v slovo.

icon-expand Nizozemska pohodnika Steven in Tys. FOTO: 24ur.com

"Domačini smo bili vnaprej opozorjeni predvsem zaradi gneče v prometu," pripoveduje tudi Radovljičanka Melina, ko v enem izmed lokalov na obali Blejskega jezera čakajočim sprehajalcem postreže sladoled in kavo. "Da se nekaj dogaja, si lahko videl po okrepljeni prisotnosti policije, pa tudi struktura gostov je bila drugačna, veliko več je bilo takih v lepih oblekah in kravatah, se posmeji. Kar nekaj tujih turistov me je radovedno vprašalo, kaj imamo tukaj," se posmeji. 'Ta dogodek je dobra priložnost za to, da ljudje rečejo tisto, kar v uradnih institucijah ne morejo' "Ali lahko prisedem, rad bi ujel še nekaj sončnih žarkov, preden se odpravim na letališče," nato zaslišim glas za seboj. Akreditacija okoli vratu razkriva, da gre za udeleženca BSF-ja. Je Albert Hani, generalni sekretar organizacije Ryco (Regional Youth Cooperation Office) s sedežem v Tirani. Gre za mednarodno medvladno institucijo na Zahodnem Balkanu, osnovano v okviru Berlinskega procesa. Povezuje mlade iz Severne Makedonije, Albanije, Kosova, Srbije, Črne gore ter Bosne in Hercegovine: "Da se učijo drug o drugem, si izmenjujejo medkulturne izkušnje, se soočajo s preteklostjo. Delamo na miru in pomiritvi v regiji," pojasnjuje. Sodelujejo s srednjimi šolami in organizacijami, ki se ukvarjajo z mladimi. Hani je bil sam aktiven na različnih delavnicah, poslušal pa je tudi druge paneliste, da bi slišal, kaj se govori o Evropski uniji in iz tega izluščil tudi lekcije za Zahodni Balkan. "Ankete so pokazale, da polovica mladih želi oditi z Balkana, mi pa želimo 'uvoziti' evropsko znanje, da bi jim pokazali, kakšni so lahko potenciali doma," opisuje. Potrdi, da je BSF znan kot eden najboljših dogodkov v regiji, tudi on pa pravi, da je bilo vse skupaj organizirano na precej diskreten način: "Nisem opazil, da bi bil Bled preobremenjen s protokoli ali z varovanjem," primerja z ostalimi dogodki na tako visoki ravni.

icon-expand Albert Hani ob Blejskem jezeru. FOTO: 24ur.com

Izpostavi pa še eno pomembno oziroma celo pomembnejšo stvar, kot je uradni del foruma – mreženje: "Ta dogodek je dobra priložnost za to, da ljudje rečejo tisto, kar v uradnih institucijah ne morejo. Hkrati omogoča ustvarjanje novih poznanstev in dogovore za sodelovanje z ljudmi, ki imajo skupne interese. Največ takih pogovorov in dogovorov se zgodi med odmorom za kavo, na kosilu. Pa tukaj na obali jezera, ko naročimo pijačo, se pogovarjamo z domačini in z drugimi udeleženci," pripoveduje, kako je v neformalnem delu sam uspel z več organizacijami in funkcionarji predstaviti interese njegove organizacije, njihove odzive pa bo lahko nato integriral v svojo strategijo dela. "Živjo, Besar," se njegove besede prav v tistem trenutku potrdijo tudi v praksi, ko mu pomaha mimoidoči. "To je Besar, on je iz kosovske vlade, svetovalec premiera. Prej ga nisem poznal, tukaj pa sva se dogovorila, da se dobiva, ko bom naslednjič v Prištini in se pogovoriva o možnostih sodelovanja. Prav to je dodana vrednost takih forumov," ponazori.

Pogovor prek Skypa ni enak kramljanju v živo Pritrjuje mu tudi Tomaž Rogelj. "Dejansko je res, to je del industrije srečanj, kongresnega turizma. Mi to pogrešamo, to ne more biti prek skypa in zooma, tam je preveč korektnosti in premalo tiste energije. To se ne da prek digitalnih medijev, to se da samo v živo. Zato ker ljudje čisto drugače dojemamo, utrnejo se nam misli, v glavi se sproži ideja, 70 odstotkov komunikacije je neverbalne," direktor Turizma Bled po končanem četrtkovem panelu o prihodnosti evropskega turizma v Grand hotelu Toplice našteva prednosti tega, da se osebno srečaš z ljudmi. "Čeprav je srečevanje v živo zdaj postalo novi luksuz, organizacija teh srečanj je dražja, nekatera velika podjetja tudi niso naklonjena potovanjem, zato je to težje izvesti," opozori na novo realnost. Kot pravi, je industrija srečanj vseeno najbolj hvaležen turizem, ki zunaj glavne sezone ustvarja prihodke. "To so dobri gostje, bodisi zato, ker dokazano več trošijo, ali pa zato, ker se potem vračajo s svojimi družinami," pojasni. Enako velja za udeležence BSF-ja, ki ga Bled gosti že 16 let. "Tak tip gostov je precej učinkovito naravnan – pridejo, se sestanejo in gredo. Nekaj pa jih ostane nekoliko dlje časa in zanje smo pripravili programe, če bi se jih želeli udeležiti. Direktorja portugalske nacionalne turistične organizacije bomo tako v petek odpeljali na otok, regionalni direktorici Svetovne turistične organizacije za Evropo smo pokazali razgled z gradu," našteva. Kot pravi, je okoli 500 udeležencev, predvsem tujih, na Bledu tudi prenočilo – poleg visokih gostov seveda tudi njihovi spremljevalci in ostali člani delegacij.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Vabila morajo razposlati že na začetku zime Zanimanje za forum vsako leto raste, letos je bila – tudi zaradi predsedovanja EU-ju – udeležba rekordna: "Imeli skoraj 180 panelistov, od tega ogromno število visokih gostov – ministrov, predsednikov vlad in voditeljev evropskih institucij. Lahko izpostavim grškega premierja, ki je na BSF-ju prvič, pa predsednika Evropskega parlamenta, predsednika Evropskega sveta," pred hotelom Rikli Balance, ki je bil osrednje prizorišče dogodka, niza generalni sekretar Blejskega strateškega foruma Peter Grk. Poleg že omenjenih panelistov so ostali člani posameznih delegacij skupno število vseh udeležencev dvignili na več kot tisoč, poleg tega je bilo še 170 akreditiranih novinarjev, za varnost je skrbelo več kot tisoč policistov. "Ne le RTV Slovenija, zanimanje za prenos obeh panelov voditeljev v živo, sta letos izkazali tudi grška in češka javna radiotelevizija. To je denimo ena zanimivost, ki je do zdaj na Bledu še nismo imeli," pravi sogovornik, ki dodaja, da je v končnih pripravah na sam dogodek sodelovalo več kot 300 članov ekipe. "Ljudje, ki so bili zadolženi za logistiko, tehniko, piar, tisti, ki so skrbeli za delegacije, pa za akreditacije," našteva. Končne priprave, ki jih omenja Grk, so trajale dva meseca, a vodilni, z njim na čelu, se na novi forum dejansko pripravljajo že od prejšnjega. "Ko se BSF zaključi, si vzamemo dan ali dva, nato pa že začnemo z razmišljanjem o naslednjem. Privabljanje tujih gostov zahteva, da se vabila razpošljejo že sredi decembra ali na začetku januarja, kar pomeni, da je do takrat že treba oblikovati vsebino in okvir, v katerem se bo forum dogajal," generalni sekretar potrdi, da priprave na BSF trajajo praktično celo leto.

icon-expand Madžara med plovbo. FOTO: 24ur.com

Kraj in datum sicer ostajata ista, spreminja pa se vse ostalo: "Od gostov, do njihove zahtevnosti in posledično varovanja. Kajti dejansko je to varovanje vsako leto določeno glede na število visokih gostov. Tudi drugi forumi po svetu imajo neko tradicijo in nek prostor, ki se ne spreminja. Tako se ljudje tega navadijo in jim gre v podzavest. Ta umeščenost torej ni naključna – ve se, da je konec avgusta in na prvi šolski dan na Bledu mesto za glavne razprave v Evropi," pojasni. Dodaja, da rastejo tako vsebinsko kot organizacijsko: "Glede na to, da trenutno živimo zaznamovani s covidom, je pomembno, da gre forum v korak s časom in ima tudi to digitalno noto," je poudaril pomen digitalizacije. "Najtežji del letošnjega foruma pa je vsekakor skrb za zdravje vseh udeležencev, že od decembra naprej smo sodelovali tudi z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje," poudari. Priznava pa, da je zaradi pandemije in tudi zaradi stečaja nacionalnega letalskega prevoznika z logističnega vidika potovanje v Slovenijo postalo precej oteženo. "Povezave so slabše, kot so bile v preteklosti. Kar se tega tiče, je naše delo precej bolj zahtevno. Težje je dobiti goste, saj se nikomur ne ljubi po 10 ur preživeti na letališču, čakajoč na povezovalni polet," pojasni.

Goveji file za kosilo, telečji za večerjo A kot rečeno, je na Bled vseeno prišlo več sto tujcev. Pri udeležbi najvišjih gostov – predsednikov vlad, šefov držav, predsednika Evropskega sveta, predsednika Evropskega parlamenta in državnega tajnika Svetega sedeža – in njihovih delegacij na forumu, je sodeloval tudi Protokol Republike Slovenije je v okviru Blejskega strateškega foruma sodeloval pri udeležbi najvišjih gostov. "To je vključevalo med drugim ustrezne najave, organizacijo prihodov in odhodov, naročila prevozov, nočitev, protokolarno spremstvo ter organizacijo neformalnih točk programov, ki so se od delegacije do delegacije razlikovale, večinoma pa je šlo predvsem za udeležbo na forumu. Poskrbeli smo tudi za usklajevanje in sprotno komuniciranje z organizatorji glede programa ter pripravi sedežnih redov zasedanj in obedov," nam opišejo svojo vlogo.

icon-expand Gosti in gostitelji. FOTO: Aljoša Kravanja