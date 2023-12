Dva obraza praznikov: Na eni strani veselje, na drugi stiska

Prazniki imajo dva obraza, na eni strani sta veselje in blišč, na drugi pa prav obratno. Stiska, ki se ponavadi decembra še bolj poglobi. "Na nas se obračajo družine, ki ne morejo plačati ogrevanja, kaj šele, da bi imeli za darila in kakšen decembrski priboljšek," pravijo v Zvezi Prijateljev Mladine Ljubljana Moste Polje. Skladišča s hrano se hitro praznijo, zato pozivajo tiste, ki lahko, naj donirajo hrano. V skladišču ves december že pospešeno polnijo pakete - za družine, ki jih najbolj potrebujejo. Več kot 100 so jih že razdelili in še veliko ji bodo, da bi pa družine čimprej dobile pomoč, pri polnjenju paketov šteje vsaka roka.

icon-expand Veriga dobrih ljudi pasica praznična FOTO: ZPM Ljubljana Moste-Polje