Dva odstotka nižja hitrost, sedem mrtvih manj

Od jutri do 14. aprila bo potekal prvi del nacionalne preventivne akcije Hitrost. Namen je zmanjšanje števila prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi hitrosti in zmanjšanje teže njihovih posledic. Akcija poteka v sodelovanju Agencije za varnost prometa in Policije.

Neprilagojena hitrost je namreč še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč in največji problem v naseljih in na regionalnih cestah. Lani je zaradi neprilagojene hitrosti umrlo 37 od 91 mrtvih, kar je sicer 20-odstotno izboljšanje glede na 2017 (46 mrtvih). V prvih treh mesecih letošnjega leta (do 29. marca 2019) je zaradi neprilagojene hitrosti umrlo že devet ljudi, enako kot v letih 2018 in 2017.

"Upoštevanje cestno-prometnih pravil in signalizacije, predvsem pa strpnost in sodelovanje med udeleženci v prometu, lahko preprečijo marsikatero nesrečo," dodajajo in opozarjajo, da so s hitrostjo povezani še drugi dejavniki, kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje pravil o prednosti in tudi prekratka varnostna razdalja.

Vozniki med 18. in 34. letom najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti

Starostna skupina med 25. in 34. letom je najbolj rizična z vidika povzročitve prometne nesreče zaradi neprilagojene hitrosti. V obdobju zadnjih petih let so vozniki iz te starostne skupine povzročili največ prometnih nesreč. Sledi jim starostna skupina med 18. in 24. letom. To potrjuje dejstvo, da so mladi vozniki (med 18. in 24. letom) motornih vozil precej bolj rizični kot starejši vozniki motornih vozil (65+), saj povzročijo skoraj 5-krat več prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti.

Delež povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom se je v starosti od 18. do 34. let povečal z 39 % v letu 2014 na kar 56 % v letu 2018. Pri starejših voznikih pa sta se delež in število povzročiteljev v zadnjem letu zmanjšala.