Dva osumljenca za napad na kmeta v priporu

Iz Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da zoper tretjega osumljenca pripor ni bil odrejen.

Kot smo poročali, se je kmet v torek zvečer po delu v hlevu z avtomobilom odpeljal do svojih njiv, ki ležijo približno 200 metrov od Obvozne ceste – znane tudi kot Nemška cesta, ki med polji predstavlja bližnjico od Ježice in Črnuč do Šentvida in Vižmarij – proti reki Savi.

Mimo se je pripeljala trojica, šlo naj bi za pripadnike romske skupnosti. Najprej se je med vpletenimi vnel besedni spor, nato pa so kmetovalca fizično napadli, ga udarjali in brcali v glavo ter uporabili solzivec. "Trije so skočili ven iz avtomobila, prvi je pritekel do njega in ga v naletu z desno pestjo udaril v levo lice. Oče je padel na tla, a tudi ko je že bil na tleh, so mu še naprej namenjali udarce v glavo in brce, nazadnje pa uporabili še solzivec," je dogajanje opisal sin napadenega.