Dva plemenita lipicanca iz Kobilarne Lipica odšla med policiste

Ob 440. obletnici Kobilarne Lipica sta se Policiji pridružila dva lipicanca iz kobilarne – 722 Pluto Wera XXVll in 730 Pluto Betalka XXV. Policistom bosta pomagala pri iskanju pogrešanih oseb, pregledovanju težko dostopnih in težko prehodnih terenov, pri nadzoru mestnih parkov, ohranjanju javnega reda in miru, pa tudi pri promociji njihovega dela in ob protokolarnih dogodkih.

Lipicanca 722 Pluto Wera XXVll in 730 Pluto Betalka XXV sta stara osem let in osnovno ujahana. Odlikuje ju zanesljivost, dober temperament in miren značaj, ki so vselej potrebni za zahtevno delo v vrstah Policije, so sporočili iz Kobilarne Lipica. Oba konja so danes predali Upravi uniformirane policije pri Generalni policijski upravi, pridružila se bosta enoti Postaji konjeniške policije Ljubljana, kjer že službuje 13 konj, od tega štirje lipicanci iz Lipice.

V prihodnjih mesecih bosta oba konja prestala usposabljanje in preizkušanje, nato pa ju bodo vključili v vse operativne, promocijske in protokolarne naloge Policije. Pri teh se lipicanski konji vedno zelo dobro izkažejo, saj jih odlikuje vsestranska uporabnost.

Policija konje pri izvajanju svojih nalog uporablja že več desetletij, policisti konjeniki so še posebej učinkoviti pri preventivi prekrškov in kaznivih dejanj. V zadnjem času izvajajo veliko aktivnosti za preprečevanje in odkrivanje ilegalnih migracij, pa tudi drugih nalog. Tako so v zadnjem tednu policisti z lipicanci našli pogrešano osebo, odkrili prepovedano drogo in prestregli skupino ilegalnih pribežnikov. Ob tem ostaja prioriteta policijske konjenice varovanje javnega reda in miru ob javnih zbiranjih, shodih in demonstracijah.

V vrstah Policije v Ljubljani in Mariboru najpogosteje pomagajo pri vzdrževanju javnega reda in miru, zelo učinkoviti pa so tudi pri iskanju oseb, pregledovanju težko dostopnih in težko prehodnih terenov ter pri nadzoru mestnih parkov. Vedno so izjemno lepo sprejeti pri promocijskih in protokolarnih aktivnostih Policije. Naloge na Postaji konjeniške policije Ljubljana trenutno opravlja šest lipicancev (vključno s 722 Pluto Wera XXVll in 730 Pluto Betalka XXV ), dva pa na Policijski postaji vodnikov službenih psov in konjenikov v Mariboru. Kobilarna Lipica je konja Policiji predala na podlagi sporazuma o medsebojnem sodelovanju. Dobro sodelovanje želijo še nadgraditi, zato se bodo policistom v prihodnjih letih pridružili novi lipicanci, so še napovedali v kobilarni.