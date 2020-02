Dva Slovenca na križarki naj bi testirali na možnost okužbe s koronavirusom

Če bosta testa dveh Slovencev na krovu negativna in bodo tudi preostali štirje opravili še zdravniški pregled, bodo lahko že v sredo zapustili svoje kabine – tako kot sta po 12 dneh to danes prvič storila Američana, ki sta dokumentirala svojo evakuacijo. "Zelo čudno je biti tu zunaj," sta ob tem sporočila javnosti.

Šest Slovencev na ladji za križarjenje Diamond Princess, ki je zaradi izbruha koronavirusa v karanteni v Jokohami na Japonskem, se počuti dobro, so danes sporočili z zunanjega ministrstva. So pa po naših podatkih dva slovenska državljana testirali na možnost okužbe z novim koronavirusom. A če bodo zdravi, bodo z ladje morda lahko odšli že v sredo.

13 avtobusov je prišlo po 360 Američanov, 40 okuženih s koronavirusom je ostalo v japonskih bolnišnicah. Po ladijski karanteni so morali potniki čez zaščiten koridor, strogo kontrolo in nato ob spremstvu zaščitenih zdravstvenih delavcev do letališča. "Avtobus vas bo odpeljal do letala, letalo pa vas bo peljalo do ZDA in nato dobite nazaj potni list," so jim sporočile oblasti.

S slovenskega zunanjega ministrstva so sporočili, da "sta veleposlaništvo in konzularna služba že v stikih z agencijo, ki je organizirala potovanje, da čim prej uredi vrnitev potnikov v Slovenijo in da so o možnostih vrnitve v Evropo v pogovorih tudi z nekaterimi državami EU, ki imajo svoje državljane na ladji".

"Oba z ženo sva v razmeroma dobri formi, ampak mentalno zdravje je zdaj terjalo svoj davek," je dejal David Abel, Anglež, ki je na ladji. "Pravijo, da če so tvoji rezultati negativni, da ti tega ne povedo. Ti pa povedo, če so pozitivni. Ne morem verjeti, da so lahko tako kruti, res ne morem," je še dodal.