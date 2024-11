Ireneja Bizjaka, ki je k spolnim odnosom nagovarjal mlada dekleta preko omrežja Tik tok, so obsodili na dve leti zapora. Učitelj športne vzgoje, ki so ga pred dvema letoma zalotili med snemanjem 13-letnikov v garderobi ajdovskega bazena in je krivdo priznal, pa je dobil leti pogojne zaporne kazni.