Dva sončna in mrzla dneva, sledi krajša odjuga

Po nekaj oblačnih dneh z občasnim rahlim sneženjem nas je v noči na petek dosegla razjasnitev. Zaradi sveže snežne odeje je temperatura marsikje močno padla, še nekoliko hladnejše pa bo sobotno jutro. A mraz ne bo vztrajal dolgo, saj nam bo že v nedeljo jugozahodni veter prinesel otoplitev in tudi nekaj dežja.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) so najnižjo temperaturo do šeste ure zjutraj izmerili v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, kjer se je ohladilo do –12 stopinj Celzija, sledita Celje in Rateče z – 11 ter Krško z –9 stopinjami Celzija.

Najhladnejše bo sobotno jutro. FOTO: iStock

Spremenjen vremenski vzorec Prva polovica meteorološke zime je bila pri nas večinoma suha in vremensko precej dolgočasna, takoj po 15. januarju pa se je vremenski vzorec povsem spremenil in kot vse bolj kaže, bo druga polovica zime bolj razgibana. Na vreme pri nas v teh dneh vplivajo manjši cikloni, ki potujejo od severozahoda Italije proti Balkanu. Danes se prek Sredozemlja pomika nov globok ciklon, ki padavine prinaša predvsem osrednjemu in južnemu Balkanu. Zaradi velike razlike v tlaku med anticiklonom nad srednjo Evropo in sredozemskim ciklonom na jugu, se je ponoči okrepila burja pod Velebitom, ki v sunkih presega hitrost 150 kilometrov na uro. Za območje Kvarnerja danes velja rdeča, torej najvišja stopnja vremenskega opozorila. Kakšno bo vreme pri nas? Nad Slovenijo bo vpliv sredozemskega ciklona le obroben. Tako nam petek prinaša kar nekaj sonca, le na vzhodu in jugu države bo občasno več oblakov. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, ki bo čez dan počasi slabela. Po mrzlem jutru se bo živo srebro v večjem delu države povzpelo do nič stopinj Celzija. V alpskih dolinah bodo –4, na Primorskem pa bomo izmerili od 5 do 8 stopinj Celzija. Mrzlo sobotno jutro Danes zvečer se bo veter postopno polegel. Zaradi jasnega neba in sveže snežne odeje bo temperatura po sončnem zahodu začela strmo padati, tako da se bomo jutri marsikje zbudili v najhladnejše jutro letošnje zime. Po višje ležečih mraziščih, kot so na primer Bloke, Babno polje in Loški Potok, se bo do sobotnega jutra lahko ohladilo tudi pod -20 stopinj Celzija. Drugod po državi bomo izmerili od –15 do –9 stopinj Celzija, v Primorju bosta –2 stopinji Celzija. Mrzlo jutro se bo nadaljevalo v sončen dan s temperaturami okoli ničle ali malo nad njo. Na Štajerskem in v Prekmurju bo popoldne že zapihal jugozahodni veter in naznanil novo spremembo vremena.

Nedelja nam prinaša odjugo. FOTO: iStock

Ta nas bo dosegla v nedeljo čez dan. Jutro bo marsikje še sončno in po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zahod države bodo popoldne že zajele padavine, ki se bodo v noči na ponedeljek razširile tudi drugam. Jugozahodni veter se bo okrepil in prepihal tudi nižine, zato bo tokrat le deževalo. V večjem delu države bodo nedeljske najvišje dnevne temperature od 3 do 9 stopinj Celzija, ob morju, kjer bo pihal jugo, pa se bo ogrelo tudi nad 10 stopinj Celzija. V ponedeljek prehod fronte V ponedeljek nas bo prešla hladna fronta. Padavine se bodo prehodno razširile nad večji del države. Kljub dotoku hladnejšega zraka bo po nižinah večinoma deževalo, meja sneženja bo na okoli 500 metrov nadmorske višine.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV