Dva sončna in vroča dneva, nato bo vreme spet bolj spremenljivo

V preteklih dneh smo bili pod vplivom hladne zračne mase, ki se je k nam razširila iznad severnega Atlantika. Najvišje vrhove Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alp je v soboto pobelil celo sneg. A zimske razmere v visokogorju tudi julija niso ni nič neobičajnega in se zgodijo skoraj vsako leto.

Torej nov teden se začenja s precej sončnim in spet bolj vročim vremenom. Danes se bodo popoldanske temperature po nižinah gibale okoli 28 ali 29 stopinj Celzija, jutri pa bodo ob pomoči šibkega jugozahodnika marsikje presegle 30 stopinj Celzija. Čez dan bo sicer nastalo nekaj kopaste oblačnosti, a bodo plohe in nevihte redke ter omejene bolj kot ne le na hribovite predele severne in zahodne Slovenije.

V tem tednu se bo nad našimi kraji zadrževal občutno toplejši zrak, zato bo meja sneženja ob krajevnih plohah in nevihtah nad našimi najvišjimi vrhovi. Danes in jutri, ko bomo po nižinah izmerili najvišje temperature, bo ledišče na nadmorski višini okoli 4000 metrov.

V sredo se bo nad naše kraje pomaknila oslabljena hladna fronta. Na severu in severovzhodu bodo že dopoldne nastajale plohe in nevihte, ki se bodo popoldne okrepile in razširile nad večji del Slovenije. Ker bo vpliv fronte na vreme pri nas le obroben, bodo nevihte najizrazitejše v severni in osrednji Sloveniji, kjer se lahko pojavijo tudi krajevni nalivi s točo in močnejšimi sunki vetra, medtem ko bo na jugu, še zlasti ob morju in v Beli krajini ostalo večinoma suho. Ob dotoku za nekaj stopinj hladnejšega zraka bo popoldne zapihal severovzhodni veter, na Primorskem zvečer šibka burja.