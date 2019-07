Dva sončna in vroča dneva, nato občutna ohladitev

Krepko smo že zakorakali v osrednji poletni mesec julij, ki pa nam daljšega obdobja stabilnega in vročega vremena za zdaj še ne obeta. Ravno nasprotno, v prihodnjem tednu bomo prišli na obrobje vpliva občutno hladnejše severne zračne mase, ki prinaša najvišje dnevne temperature le malo nad 20 stopinj Celzija. Ohladitev bo najprej dosegla višine, zato bo ozračje nad Slovenijo od sobotnega poznega popoldneva zelo nestabilno. Spet pričakujemo nastanek močnejših neviht in neurij.

Pred novo spremembo vremena sta pred nami dva precej lepa dneva. Petek bo sončen in vroč z najvišjimi temperaturami okoli 30 stopinj Celzija. Popoldne in proti večeru se v hribovitem svetu lahko pojavi kakšna osamljena vročinska nevihta.

Tudi večji del sobote bo sončen in še nekoliko bolj vroč od petka. Popoldne bodo najvišje temperature okoli 33 stopinj Celzija, kolikor jih pričakujemo v jugovzhodni in osrednji Sloveniji ter na Goriškem. Pozno popoldne in zvečer bo zahodno in severno Slovenijo iz goratih predelov Avstrije in Italije predvidoma dosegel nevihtni sistem z nalivi, močnimi sunki vetra in lokalno tudi točo. Posamezne nevihte se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo.