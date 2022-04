Dva tedna pred volitvami največ javne podpore uživa Gibanje Svoboda

Petina volivcev je še neopredeljenih oziroma ne bi izbralo nobene od obstoječih strank. Na Mediani so še preverjali izbiro tistih, ki se bodo verjetno odpravili na volišča. Ob tem je upoštevan interval zaupanja, kjer poleg ocene podpore posamezni stranki navedejo še najmanjši in največji domet. Golobova stranka lahko prepriča med 19,5 in 25,6 odstotka vprašanih, medtem ko Janševa SDS med 17,3 in 23,1 odstotka.

Politični eksperiment Zdravka Počivalška koalicija Povežimo Slovenijo ima nekaj manj kot triodstotno podporo (2,8 odstotka). Za njimi pa so še Pirati, Naša Dežela Aleksandre Pivec, Slovenska nacionalna stranka, stranka Resnica ter povezani Naša prihodnost in Dobra država. DeSUS ima manj kot odstotek javne podpore.

SD lahko računa na 7,3 do 11,6 odstotka podpore, Levica pa na najmanj 5,9 in največ 9,9 odstotka. Nova Slovenija dosega od 4,1 do 7,5 odstotka, Lista Marjana Šarca pa od 3,4 do 6,6 odstotka. Zgornje meje podpore SAB, Povežimo Slovenijo in Naše Dežele se gibajo okoli parlamentarnega praga. Odstotki lahko sicer še narastejo, saj rezultat še vedno upošteva delež neopredeljenih volivcev. Ti glasovi pa na volitvah ne štejejo.