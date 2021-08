Dva tedna pred začetkom šolskega leta narašča zanimanje za cepljenje med šolarji

Pred cepilnim mestom v kranjski vojašnici so se popoldne vile dolge vrste otrok in mladostnikov. A se je splačalo počakati, so pripovedovali, predvsem zato, da bodo čez slabih 14 dni v šolske klopi lahko sedli zdravi. "Zato, da bom lahko šel v šolo in da se ne bo treba testirati na vsaka dva dneva," pripoveduje eden izmed šolarjev. "Da drugih ne ogrožamo, starejših," razloži drugi.

Okužbe se trenutno najbolj širijo ravno med mladimi v starostni skupini od 15 do 25 let, opozarjajo pediatri, a so trenutno hkrati tudi med najslabše precepljenimi skupinami. V bližnji prihodnosti bi sicer že lahko začeli razmišljati tudi o cepljenju otrok, mlajših od 12 let, ki so posebej ranljivi, pravijo.

Zanimanje za cepljenje je znova v porastu, ugotavljajo v Kranju, samo danes je rokav pogumno zavihalo 143 najstnikov. Večina jih je, v spremstvu svojih staršev, prišla po prvi odmerek cepiva. "Hči je stara 15 let, jaz zaupam v znanost, zaupam v zdravstvo, zaupam v sistem in to se mi zdi edina normalna rešitev za ta čas," razlaga oče ene izmed cepljenih šolark. "Za najmlajšega smo še malo oklevali in čakali, ampak zdaj sva videla z možem, da to nima smisla, če hočemo, da se otroci vrnejo v šole in da začnejo s športom, da vsi normalno zaživimo," pa odločitev pojasnjuje ena od mater.

Z dvema odmerkoma cepljenih 12.000 najstnikov

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v skupini od 12. do 17. leta z enim odmerkom cepljenih približno 18.000 najstnikov, z obema pa skoraj 12.000. Kar ni ravno obetavno, pravi pediater Denis Baš, otroci do 18. leta starosti so še vedno najslabše precepljena skupina. "Bom rekel, po mojih izkušnjah, se ena petina staršev zanima in odloča za cepljenje, tako da mislim, da bi bilo dobro, če bi bilo teh cepljenih otrok več," pojasnjuje Baš.

Apel cepite se, pa ne velja le za otroke in njihove starše, pravi Baš, temveč tudi za zaposlene v vzgoji in izobraževanju – precepljenih je le slaba polovica. "Ker če bo stvar ušla izpod nadzora, se bojim, da bomo morali spet zapirati šole in otroci bodo potegnili kratko," še doda.

Za cepljenje otrok od 12. leta starosti sicer uporabljajo zgolj cepivo proizvajalcev Pfizer in Biontech. Trenutno otroke cepijo v kranjski vojašnici, v Ljubljani, Kopru in Slovenj Gradcu.