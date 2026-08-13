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Črna kronika

Dva tihotapca, več kot 120 tujcev: prijeli Srba in Slovaka

Novo mesto, 13. 08. 2026 12.33 pred 4 urami 2 min branja 72

Avtor:
STA
Migranti na Rigoncah

Novomeški policisti so na Obrežju prijeli 37-letnega državljana Srbije, ki je s tovornim vozilom v Slovenijo nedovoljeno pripeljal domnevno skoraj sto tujcev. Popoldne pa so na Drnovem prijeli še 27-letnega državljana Slovaške, ki je v kombiju prevažal 27 tujcev, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Kot so pojasnili, jih je občan v sredo nekaj pred 7. uro obvestil, da je na območju Drnovega opazil več oseb, ki so izstopile iz tovornega vozila, voznik pa je nadaljeval vožnjo. Policisti so nato na Obrežju izsledili tovorno vozilo srbskih registrskih oznak, 37-letnega voznika so pridržali in mu zasegli tovorno vozilo, natovorjeno s pšenico. Na širšem območju Drnovega so policisti izsledili in prijeli 69 državljanov Bangladeša, 28 državljanov Pakistana, državljana Gane in državljana Nepala.

Tihptapca bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku. Tujci, ki so skriti v tovornem vozilu nedovoljeno vstopili v Slovenijo, pa so v postopku izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito, so pojasnili.

Migranti na Rigoncah
Migranti na Rigoncah
FOTO: Aljoša Kravanja

Popoldne pa so po prejemu obvestila občana, da je na območju Jesenic opazil ravnanje voznika kombija, ki najverjetneje tihotapi ljudi, na Drnovem izsledili 27-letnega voznika s Slovaške. V kombiju je prevažal 27 tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Tihotapca so pridržali in mu zasegli kombi, tudi njega bodo kazensko ovadili. Policijski postopki s 25 državljani Egipta, državljanom Turčije in državljanom Rusije pa še niso zaključeni, so dodali.

Zahvalili so se občanom, ki so s svojo pozornostjo in takojšnjim obveščanjem Policije pomembno prispevali k uspešni izvedbi policijskih postopkov. Občane so pozvali, naj jih o sumljivih okoliščinah nemudoma obvestijo, saj je "sodelovanje javnosti pri zagotavljanju varnosti in odkrivanju kaznivih ravnanj izjemnega pomena".

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KOMENTARJI72

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takoti
13. 08. 2026 16.53
Tihotapcem 50 let zapora (brez pogojne) Migrante nazaj v CRO brez izjeme.
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+1
1 0
JApajaDAja
13. 08. 2026 15.41
to čudežno besedo "azil" je treba ignoritati...pred tem so prekoračili več mej in tega tam niso zahtevali...če bi jih ujeli v švici bi se drli isto.....
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
13. 08. 2026 15.16
A jih lahko prosim pustijo,da se odoeljejo naorej .
Odgovori
+1
1 0
brezveze13
13. 08. 2026 14.44
nekdo te prešverca in zaprosiš za azil stvar rešena ZA AZIL LAHKO ZAPROSI IN DOBI OSEBA KI JE DOMA PREGANJANA ZARADI POLITIČNE AKTIVNOSTI ALI DA JE V DRŽAVI VOJNO STANJE OSTALO TAKOJ NAZAJ. za vse ostale velja pravilo v kolikor želi migrirati v določeno državo naj vstopi v državo normalno in se potem dogovarja o možnostih bivanja ali dela. tisti ki se mora švercati ni čist ali ima slabe namene
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+9
9 0
dajgec
13. 08. 2026 14.40
Kaka mednarodna zaščita. U avtobus pa nazaj u HR.
Odgovori
+7
8 1
konc
13. 08. 2026 14.45
Nazaj v države izvora. Vse komplet.
Odgovori
+8
9 1
Houdre
13. 08. 2026 14.28
Nagoli otok soferje in pritepence
Odgovori
+7
8 1
Kod.
13. 08. 2026 14.27
A ta Srb je stari znanec Musarice ali je drugi
Odgovori
+8
8 0
a res1
13. 08. 2026 14.24
Ej en predlog. Delovno silo imamo, dobijo jest in pit. Naj grejo tunel čez Gorjance kopat. Karjola kramp, lopata. Za začetek bi bilo. Finiš bo pa dars naredil čez 30 let. Mater... Nesposobna vlada do konca pa še malo, žal smo si pa sami krivi, bo žeeeeeee bolje....
Odgovori
+8
9 1
Slovenec963
13. 08. 2026 14.17
Kje mi to živimo...kdo še sploh brani in ohranja zaščito na meji in našo suverenost, slovence pa na meji pregledujejo...zbogom pamet slo. banana republik...!?
Odgovori
+8
8 0
Glavni Baja 3
13. 08. 2026 14.23
klasična zgodba: najprej podpišeš vstop v hlapć. eu potem pa ugotoviš, da si zraven naroćil še cel kup težav 😁🍻🦾🥂💪
Odgovori
+3
4 1
Agent Provokator
13. 08. 2026 14.16
Zato pa hoče Stevo v Moskvo, da bi naredili sporazum z Rusijo o pošiljanju azilantskih nabornikov v rusko vojsko. Stevo je vizionar!!!
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-3
3 6
Kviz
13. 08. 2026 14.07
To je že malo preveč, bo potrebno vpoklicati rezerviste.
Odgovori
+7
7 0
ZIPPO
13. 08. 2026 13.59
Našim oblastem še mar ni za državne meje.Poglejte si številke nezakonitih prehodov vsak dan!!!
Odgovori
+7
8 1
Victorinox
13. 08. 2026 14.08
Ne, da jim ni mar. Potrebno je bolj nadzirati mejo in vse migrante vračati. Sicer pa so nekateri vplivneži prejšnje vlade ukazali podreti in odstraniti ograje na Kolpi.
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+4
6 2
jablan
13. 08. 2026 14.28
Ma kaj ti bo tista ograja samo za živali je bla
Odgovori
-1
1 2
a res1
13. 08. 2026 13.54
Bi bilo enostavno, če bi jih vrnili nazaj hrvatom, kajne. Kdo je vodja naše države? Kdo ji izdajalc? Trump že kakšen je, tega nebi dopustil. Čez noč bi naredil mir z temi migracijami, ker nismo spet tako veliki.
Odgovori
+6
8 2
a res1
13. 08. 2026 13.55
In zakaj imamo plačano vojsko???
Odgovori
+6
6 0
Victorinox
13. 08. 2026 14.09
Vojska nima pooblastil, da gre z vojašnic za nadzor meje. Saj vemo kdo je blokiral uveljavitev posebnega člena, da vojska prevzame nadzor.
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+4
4 0
Darko32
13. 08. 2026 13.52
Zapeniti kamion in vse, ter jih poslati na prisilno delo, da povrnejo povzročeno škodo. BALKANCI delajo EU toliko škode, da se nam še sanja ne. Sami pa vlečejo koristi od tega. Pri nas pa drugi BALKANCI se sklicujejo na vse živo in tako je veriga lepo vzpostavljena.
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+8
10 2
jablan
13. 08. 2026 14.30
Balkanci tukaj niso nic krivi isto tihotapijo slovenci kriva je drzava ki to dovoli ko je bla juga miš ni mogla preko meje
Odgovori
+2
3 1
Victoria13
13. 08. 2026 13.51
Ali vam je res vseeno v kakšni državi bodo živeli vaši otroci...zdaj se ne upate sami ven ponoči, jutri se ne boste upali sprehodit po Sloveniji podnevi!
Odgovori
+15
15 0
Misika1967
13. 08. 2026 13.49
In sedaj bo Mahnic ukrepal,le kako so sinupali a ni obljubljal da jih vec nebo??? Pa srb a je stevo.
Odgovori
+4
7 3
DOVOLJ
13. 08. 2026 13.48
Balkanci kriminalci. Od vekomaj za vekomaj. Pomilovanja vredni vsi, ki mate in prisegate na svoje jugo buddyje in jih zagovarjate, SE iz njimi parite itd. Vi ste najvecji problem.
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+4
6 2
jablan
13. 08. 2026 14.31
Uf dobre so yugo deklice,veš neznalec ko je bila yuga miš ni mogla čez mejo tko nisi pameten
Odgovori
+2
2 0
Victoria13
13. 08. 2026 13.47
Samo ukinitev sociale in zastonj stanovanj nas lahko reši pred to invazijo...in striktno vračanje vseh, ki pridejo na tak način v EU!!!
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+13
13 0
Victorinox
13. 08. 2026 14.10
Točno. Potreben je strog vojaški nadzor na meji in brez ograj tudi ne bo šlo.
Odgovori
+2
3 1
Victoria13
13. 08. 2026 13.45
Slovenci bomo kmalu manjšina v lastni državi ob takem navalu ljudi iz držav, kjer jih je veliko milijonov več kot nas! Samo Ukrajincev je čez 40 milijonov, da o Indijcih, Kitajcih, ki jih je čez milijardo ne izgubljamo besed. Gre dejansko za zamenjavo narodov v EU z ljudmi iz Afrike in Azije!!!
Odgovori
+15
15 0
jablan
13. 08. 2026 14.33
Smo že v manjšini
Odgovori
+4
4 0
PEACEMAKER
13. 08. 2026 13.44
Zanimivo da sta se takoj predala
Odgovori
+10
10 0
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