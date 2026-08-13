Dva tihotapca, več kot 120 tujcev: prijeli Srba in Slovaka

Kot so pojasnili, jih je občan v sredo nekaj pred 7. uro obvestil, da je na območju Drnovega opazil več oseb, ki so izstopile iz tovornega vozila, voznik pa je nadaljeval vožnjo. Policisti so nato na Obrežju izsledili tovorno vozilo srbskih registrskih oznak, 37-letnega voznika so pridržali in mu zasegli tovorno vozilo, natovorjeno s pšenico. Na širšem območju Drnovega so policisti izsledili in prijeli 69 državljanov Bangladeša, 28 državljanov Pakistana, državljana Gane in državljana Nepala.
Tihptapca bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku. Tujci, ki so skriti v tovornem vozilu nedovoljeno vstopili v Slovenijo, pa so v postopku izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito, so pojasnili.
Popoldne pa so po prejemu obvestila občana, da je na območju Jesenic opazil ravnanje voznika kombija, ki najverjetneje tihotapi ljudi, na Drnovem izsledili 27-letnega voznika s Slovaške. V kombiju je prevažal 27 tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Tihotapca so pridržali in mu zasegli kombi, tudi njega bodo kazensko ovadili. Policijski postopki s 25 državljani Egipta, državljanom Turčije in državljanom Rusije pa še niso zaključeni, so dodali.
Zahvalili so se občanom, ki so s svojo pozornostjo in takojšnjim obveščanjem Policije pomembno prispevali k uspešni izvedbi policijskih postopkov. Občane so pozvali, naj jih o sumljivih okoliščinah nemudoma obvestijo, saj je "sodelovanje javnosti pri zagotavljanju varnosti in odkrivanju kaznivih ravnanj izjemnega pomena".
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