Dva tihotapca, več kot 120 tujcev: prijeli Srba in Slovaka

Kot so pojasnili, jih je občan v sredo nekaj pred 7. uro obvestil, da je na območju Drnovega opazil več oseb, ki so izstopile iz tovornega vozila, voznik pa je nadaljeval vožnjo. Policisti so nato na Obrežju izsledili tovorno vozilo srbskih registrskih oznak, 37-letnega voznika so pridržali in mu zasegli tovorno vozilo, natovorjeno s pšenico. Na širšem območju Drnovega so policisti izsledili in prijeli 69 državljanov Bangladeša, 28 državljanov Pakistana, državljana Gane in državljana Nepala.

Tihptapca bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku. Tujci, ki so skriti v tovornem vozilu nedovoljeno vstopili v Slovenijo, pa so v postopku izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito, so pojasnili.