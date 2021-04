Dva tisočaka za zmago na domoljubnem kvizu za šolarje in dijake

Ali gre res za zgodovino po meri vladajoče politike, kot nekateri očitajo pobudnikom "domoljubnega" kviza? Četudi ti učencem predlagajo, naj se na kviz pripravijo s prebiranjem Bele knjige Slovenske osamosvojitve, katere soavtor je denimo tudi premier, poslanka Mojca Škrinjar ta namigovanja ostro zavrača: "Kolikor je propagande v zgodovinskih učbenikih, toliko propagande je v tem kvizu. Vprašanja so sestavljena strokovno. Na vprašanja lahko dijaki in učenci odgovorijo zgolj tako, da študirajo."Pod vabilo, ki so ga dobili ravnatelji, se je poleg Škrinjarjeve v imenu združenja za vrednote in osamosvojitev podpisal tudi minister Aleš Hojs, svoj podpis je dodal še odgovorni urednik televizije, ki bo kviz s šolarji tudi predvajala.

"Jaz bi to preskočil miže. Ni problem, če Nova24TV to razpisuje, naj razpisuje na svojem mediju in je to to,"meni dolgoletni ravnatelj Dušan Merc in dodaja, da bi morali na šolah vabila enostavno ignorirati. Ministrica za šolstvo Simona Kustec, ki je bila z načrti združenja in Nove24TV seznanjena, odgovarja: "Seveda se bodo ravnatelji in ravnateljice vsekakor sami odločili, ali bodo to priložnost, to aktivnost, tudi aktivirali oziroma se za njo odločili ali ne."

Zmagovalec bo prejel dva tisočaka

Gre sicer za enega v poplavi različnih šolskih tekmovanj, ki vseeno ne izstopa le zaradi vsebinskih pomislekov. Obljubljene nagrade so namreč za tovrstna šolska tekmovanja nenavadno visoke. Zmagovalec bo namreč prejel dva tisočaka. "Domoljubja in vse, kar res potrebujemo, biti ponosni na svojo državo, se ne da vzgajati na tak način. To je čisti strokovni kiks,"meni Merc.