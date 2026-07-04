Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Dva večja požara v naravi, na Krasu pomagajo tudi letala

Sežana, 04. 07. 2026 18.10 pred 46 minutami 1 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Požar

Na območju Obalno-kraške regije gasilci hkrati gasijo dva večja požara v naravi. Eden je izbruhnil nad Brnetiči na območju Obalne gasilske zveze Koper, drugi pa pri Brestovici pri Komnu na Krasu, kjer so razmere po navedbah gasilcev še zahtevnejše.

Požar
Požar
FOTO: Gasilci

Pri požaru nad Brnetiči trenutno posreduje pet gasilskih enot s približno 30 gasilci. Njihov glavni cilj je čim prej omejiti požar in preprečiti njegovo širjenje v gostejši gozdni sestoj.

Obsežnejša intervencija poteka na Krasu, kjer je po neuradnih podatkih na terenu že deset gasilskih enot s približno 100 gasilci. Zaradi zahtevnega terena in resnosti razmer je bilo aktivirano tudi poveljniško vozilo PV-2 Gasilske zveze Slovenije, pri gašenju pa pomagajo tudi letala za gašenje požarov.

Po navedbah Obalno-kraške gasilske regije vse razpoložljive sile vlagajo velike napore, da bi požarišči čim prej spravili pod nadzor.

Gasilci občane in obiskovalce pozivajo, naj se ne zadržujejo v bližini požarišč, ne ovirajo intervencijskih poti ter dosledno upoštevajo navodila pristojnih služb. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
požar primorska kras

Postajamo generacija zlate ribice?

24ur.com Zagorelo na Pagu in pri Vodicah: oba požara pod nadzorom
24ur.com Požar pri Skradinu se je znova razplamtel, gori tudi v Biogradu in Trogirju
24ur.com Na območju Ortneka znova zagorelo, na terenu tudi airtractorji
24ur.com Na Hrvaškem vznika požar za požarom: med gašenjem poškodovan gasilec
24ur.com Po Evropi še naprej divjajo požari, narava s padavinami ne bo pomagala rešiti suše
24ur.com Požar pri Zadru gasi šest letal, gori tudi v Istri
24ur.com Zagorelo na območju Teš 4 v Šoštanju
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
04. 07. 2026 19.00
No janezek in ostali iz sdsja…zdej pa brez slikanja ob airtractorjih, k ste tolk ropotal kako je to brezveze,vrzen stran dnar, mi tega nerabmo in podobno!!!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Noseči v poletni vročini? Tako boste lažje preživeli dneve nad 35 stopinj
Čudovito smaragdno jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo
Čudovito smaragdno jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo
Najboljši otroški prigrizki: Zdravi mafini iz bučk, ki jih otroci obožujejo
Najboljši otroški prigrizki: Zdravi mafini iz bučk, ki jih otroci obožujejo
To je hrvaška pevka povedala o svojem očetu
To je hrvaška pevka povedala o svojem očetu
zadovoljna
Portal
Drama na dvoru: Umazane skrivnosti naj bi prišle na dan
3 znamenja, ki jih v tem mesecu čaka velik preobrat
3 znamenja, ki jih v tem mesecu čaka velik preobrat
Gigi Hadid v svetleči rožnati obleki navdušila na poroki Taylor Swift
Gigi Hadid v svetleči rožnati obleki navdušila na poroki Taylor Swift
Na poroko je povabila bivšega, ta se slavja ni udeležil
Na poroko je povabila bivšega, ta se slavja ni udeležil
vizita
Portal
To ni najbolj nevarna sestavina v predelanem mesu, strokovnjaki opozarjajo na nekaj drugega
Psihologija sončenja: zakaj je porjavela koža družbeni ideal – in zakaj je čas, da prekinemo ta vzorec
Psihologija sončenja: zakaj je porjavela koža družbeni ideal – in zakaj je čas, da prekinemo ta vzorec
Resna bolezen, ki je ni mogoče pozdraviti
Resna bolezen, ki je ni mogoče pozdraviti
Prezgodnje gube in utrujena koža? Razlog se morda skriva v stresu
Prezgodnje gube in utrujena koža? Razlog se morda skriva v stresu
cekin
Portal
Iz šolske prepovedi v milijonski posel: ideja dveh mam osvojila svet
Kako so "prepovedane" znamke na svetovnem prvenstvu postale glavne
Kako so "prepovedane" znamke na svetovnem prvenstvu postale glavne
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
moskisvet
Portal
Najlepša hrvaška nogometašica ljubi Portugalca: "Nekdo bo nocoj spal na kavču"
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
Izkušnje proti mladosti, legenda proti nasledniku, Đoković proti Sinnerju
Izkušnje proti mladosti, legenda proti nasledniku, Đoković proti Sinnerju
Pozabite na superge, to so čevlji, ki bodo zaznamovali prihodnjo sezono
Pozabite na superge, to so čevlji, ki bodo zaznamovali prihodnjo sezono
dominvrt
Portal
Jogurt na vrtu: naravni trik, ki lahko okrepi vaše rastline
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
okusno
Portal
Brez strojčka in z malo sestavinami: kremasti domači sladoledi v nekaj minutah
3 poletne torte brez peke, ki bodo zvezda vsakega druženja
3 poletne torte brez peke, ki bodo zvezda vsakega druženja
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
voyo
Portal
Tartinijev ključ
Intervju z Madonno
Intervju z Madonno
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
Truplo
Truplo
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763