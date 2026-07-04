Dva večja požara v naravi, na Krasu pomagajo tudi letala

Pri požaru nad Brnetiči trenutno posreduje pet gasilskih enot s približno 30 gasilci. Njihov glavni cilj je čim prej omejiti požar in preprečiti njegovo širjenje v gostejši gozdni sestoj.

Obsežnejša intervencija poteka na Krasu, kjer je po neuradnih podatkih na terenu že deset gasilskih enot s približno 100 gasilci. Zaradi zahtevnega terena in resnosti razmer je bilo aktivirano tudi poveljniško vozilo PV-2 Gasilske zveze Slovenije, pri gašenju pa pomagajo tudi letala za gašenje požarov.

Po navedbah Obalno-kraške gasilske regije vse razpoložljive sile vlagajo velike napore, da bi požarišči čim prej spravili pod nadzor.

Gasilci občane in obiskovalce pozivajo, naj se ne zadržujejo v bližini požarišč, ne ovirajo intervencijskih poti ter dosledno upoštevajo navodila pristojnih služb.