Dva velika dogodka in cestne zapore: preverite, kje boste morali 'malo počakati'

Državna volilna komisija (DVK) skupaj z organizatorji maratona in ljubljansko občino zagotavlja, da volivci v Ljubljani ne bodo imeli večjih težav pri dostopu do volišč zaradi maratona.

V času popolne zapore trase ljubljanskega maratona bo omogočeno prečkanje trase v naslednjih križiščih:

1. Center: Slovenska - Tivolska - Trg OF

2. Bežigrad: Bežigrad - Dunajska cesta - Linhartova ulica po 11:00

3. Bežigrad: Samova ulica - Dunajska cesta - Topniška ulica

4. Bežigrad: Posavskega ulica - Dunajska cesta - Dimičeva ulica 5. Bežigrad: povezovalna cesta med Slovenčevo in Dunajsko - Dunajska cesta - Cesta Janeza Porente

6. Bežigrad:Slovenčeva ulica - Bevkova cesta

7. Šiška: Goriška ulica - Litostrojska ulica

8. Šiška: Pečnikova ulica - Celovška cesta - Ulica Jožeta Jame

9. Šiška: Plešičeva ulica - Regentova cesta - Korenčanova ulica

10. Šiška: Regentova cesta - Majorja Lavriča ulica

11. Šiška: Draga - Šišenska ulica - Pod hribom

12. Vič: Gregorinova ulica - Rožna dolina cesta II

13. Trnovo: Barjanska cesta - Cesta v Mestni log

14. Fužine: Zaloška cesta - Kajuhova ulica.

Tukaj lahko preverite, kje točno bodo potekale zapore.

Na nobeni zapori naj ne bi čakali več kot 20 minut

Tisti, ki se bodo v času maratona na volišča odpravili peš, po besedah direktorja službe DVK Dušana Vučka težav ne bodo imeli, razen tega, da bodo pri prečkanju določenih cest morali nekoliko počakati. Prostovoljci, policisti, gasilci in redarji bodo namreč zagotavljali prehode povsod, tudi na križiščih, ki so na območju trase maratona. V času maratona bo na vseh linijah mestnih avtobusov zagotovljen brezplačen prevoz.

Nobenih posebnosti ne bo niti za tiste, ki bodo na volišča odšli z avtomobilom, če bodo to naredili do 8.45 in po 15. uri, saj bo v omenjenem času promet povsem sproščen. Nekaj več prilagajanja bo potrebnega za tiste, ki bodo z avtomobilom odšli volit med 8.45 in 15. uro. A tudi v tem primeru organizatorji zagotavljajo, da na nobeni zapori ne bo treba čakati več kot 20 minut.

V času izvedbe maratona bo omogočeno brezplačno parkiranje osebnih vozil na vseh parkiriščih P+R, od koder bodo vozili mestni avtobusi. Na odseku Dolenjske ceste, kjer bo omogočeno parkiranje osebnih vozil na voznem pasu, bosta za prevoz do volišč na voljo dve vozili na električni pogon (t. i. kavalir). Brezplačno parkiranje bo omogočeno tudi na parkiriščih pri Strelišču Rudnik na Dolenjski cesti 11, trgovini Mercator na Dolenjski cesti 43 in Lekarni Ljubljana na Rakovniški ulici 4.

Prevozi bodo zagotovljeni tudi do t. i. volišča omnia, ki bo na Gospodarskem razstavišču. Volivke in volivci, ki bodo pravočasno oddali vlogo za glasovanje na t. i. volišču omnia v Ljubljani, bodo o možnih dostopih z osebnim vozilom do brezplačnega parkirišča v bližini Gospodarskega razstavišča obveščeni preko elektronske pošte.