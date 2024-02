Dva voznika pod vplivom alkohola, dva pod vplivom prepovedanih drog

Vse udeležence cestnega prometa policisti pozivajo, naj bodo pri vožnji odgovorni tako do sebe kot do vseh ostalih udeležencev cestnega prometa. Spoštujejo naj cestno prometne predpise. Hitrost vožnje naj prilagodijo omejitvam, razmeram na voziščih in svojim zmogljivostim. Nikar pa naj ne vozijo pod vplivom alkohola in prepovedanih drog.

Kot so spomnili, je že pri enem promilu alkohola v krvi bistveno motena reakcija oči na svetlobo in da je bistveno zožen zorni kot oči, kar pomeni, da se težko prilagajamo svetlobnim spremembam in ne moremo pravočasno dojemati, kaj prihaja z naše leve in desne strani, kar je lahko še zlasti usodno v križiščih. Za polovico se zmanjša ocenjevanje globine prostora in pozornost, zaradi česar nismo sposobni voziti s primerno razdaljo. Naše reakcije so prepozne in napačne, na določene nevarnosti sploh nismo več sposobni reagirati. Zato pogosto pride do naletov. Prav tako se povečuje reakcijski čas in čas ustavljanja, možnost udeležbe v prometni nesreči se pri enem promilu alkohola poveča za najmanj 25-krat. Prepovedane droge pomembno zmanjšujejo posameznikove sposobnosti varne udeležbe v prometu. Vpliv drog na vožnjo posameznika se razlikuje od substance do substance, vse pa vplivajo na zbranost, zmožnost presoje in reakcijski čas voznika. Alkohol in prepovedane droge nikakor ne sodijo v promet.