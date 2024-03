Dva zvezdniška obiska, tretje leto agresije in pogreb Putinovega kritika

V preteklih dneh je Slovenijo obiskal svetovno znani igralec Keanu Reeves, ki je svoja jutra začenjal s kapučinom iz bližnjega lokala. Množice so se na pogrebni slovesnosti poslovile od umorjenega glasnega kritika Kremlja Alekseja Navalnega. Ukrajina je vstopila v tretje leto nesmiselne vojne, ki ji ni videti konca. Na novogoriški železniški postaji so našli 226 kilogramov težko bombo iz druge svetovne vojne, ki jo vse do njenega uničenja varujejo 24 ur na dan. Obiskovalci Stožic pa so poplesavali ob melodijah priljubljenega sarajevskega pevca Dina Merlina.

OGLAS

Pretekli teden je zaznamoval pomemben zvezdniški obisk – na poslovnem sestanku v Sloveniji se je mudil priljubljeni igralec Keanu Reeves. Šlo je za strogo zaupno srečanje s predstavniki podjetja Akrapovič, zvezdnika, ki se je ves čas spretno izogibal medijem, pa smo ujeli pred VIP-vhodom na letališče na Brniku. Naredil je izjemo in privolil v izjavo za našo kamero.

Priljubljeni igralec Keanu Reeves se je mudil na poslovnem obisku v Sloveniji, naša ekipa ga je ujela tik pred odhodom z Brnika. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Kot nam je povedal, mu je Slovenija zelo všeč, saj je spoznal veliko čudovitih ljudi in se bo k nam zagotovo še vrnil. Ves čas obiska je sicer prebival v ljubljanskem hotelu Intercontinental ter jutra začenjal s kapučinom iz bližnjega lokala.

Sicer pa so imeli polne roke dela znova jamarski reševalci. Raziskovanje jame pri Jelen brdu na Kočevskem se je namreč sprevrglo v zahtevno reševalno akcijo. Eden izmed jamarjev je padel šest metrov v globel in poškodovan obležal okoli 150 metrov globoko. V jamo so najprej poslali oskrbovalno ekipo z bivakom, grelnimi odejami in toplo hrano in vodo, nato so se v temno jamo spustili še reševalci. Po 18-urni reševalni akciji jim je poškodovanca uspelo spraviti na površje.

Reševanje poškodovanca iz jame pri Jelen brdu je potekalo vso noč. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Zaznamovali smo dve leti ruske invazije na Ukrajino. Ko je Vladimir Putin konec februarja 2022 ukazal začetek "posebne vojaške operacije" v Ukrajini, so nekateri vojaški analitiki napovedovali, da bo Kijev padel v treh dneh. Zdaj se je vojna prevesila v tretje leto.

Na ulicah prestolnice ni ruskih vojakov, ti so se popolnoma umaknili tudi s severa države, zato pa vzhod še naprej krvavi. Frontna črta pušča za sabo na tisoče uničenih življenj, mrtvih, ranjenih, pohabljenih, razbitih družin.

Ukrajinski vojaki že tretje leto branijo svojo državo. FOTO: AP icon-expand

Enako krvavo in nesmiselno usodo že od oktobra lani doživljajo tudi prebivalci Gaze. Z Brnika smo v tem tednu odposlali pomoč palestinskemu civilnemu prebivalstvu iz materialnih zalog, s katerimi razpolagata Slovenska vojska in Uprava RS za zaščito in reševanje. V okviru paketa pomoči so Palestinci prejeli 10.560 kompletov suhih dnevnih obrokov, 2500 odej in 1000 ležalnih podlog. Paket je vseboval tudi pošiljko palete mleka v prahu, ki jo je zagotovil Karitas, ter pošiljko palete otroških plenic in palete otroške hrane, ki jo je priskrbel Rdeči križ. Kot je tistega dne poudaril premier Robert Golob, se je Slovenija s tem dejanjem postavila na pravo stran zgodovine.

Proti Gazi je krenila prva materialna pomoč Slovenije. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V Gazi novinarji za poročanje javnosti o dogajanju na terenu plačujejo grozljivo ceno, so v Ljubljani na shodu v podporo medijskim delavcem v Palestini poudarili številni slovenski novinarji. Po podatkih nevladne organizacije Odbor za zaščito novinarjev je samo v Gazi v zadnjih štirih mesecih umrlo več kot sto novinarjev. "Nihče nikoli in nikdar v tem poklicu ni tvegal več in svojega dela ni opravljal bolje. Prijatelji in kolegi, preživite," je pozval novinar Boštjan Videmšek. Tudi publicist in novinar Branko Soban je poudaril, da je novinarstvo v zadnjem času postalo najnevarnejši poklic na svetu. "Resnica – in z njo novinarji, ki jo prinašajo – so vselej prve žrtve vsake vojne. Danes pa je najbolj nevarno biti novinar v Gazi."

Prve žrtve vojne so resnica in novinarji, ki jo prinašajo, je na shodu poudaril Soban. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Potem ko je topovski udar na tekmi med Muro in Mariborom poškodoval sedem oseb, med njimi tudi otroka, so se sestali strokovnjaki in razpravljali o dodatnih ukrepih in rešitvah za večjo varnost na športnih prireditvah. Na mizi je predlog razširitev pogojev za izrek prepovedi udeležbe na športnih prireditvah tudi v primeru uporabe pirotehničnega izdelka na športni prireditvi in v primeru, ko je storilec izvrševanje dejanja ob prihodu policistov že prenehal ali pa s kraja pobegnil. Ukrep prepovedi udeležbe bi se podaljšal na deset let in bi zajemal tudi prepoved približevanja športnemu objektu v času izvajanja športne prireditve.

Iz sektorja mariborskih navijačev na stadionu Fazanerija je ob igrišče priletelo eksplozivno telo in poškodovalo šest članov Mure. FOTO: Bobo icon-expand

Vse oči so bile uprte tudi v koprsko Bonifiko, in to ne le zaradi nastopa naše košarkarske izbrane vrste proti izraelski. Pred dvorano je potekal umirjen protest proti agresiji nad palestinskim prebivalstvom, ki ga Izrael izvaja v Gazi. Posledično je bila varnost okoli dvorane zelo poostrena. Mrgolelo je do zob oboroženih policistov, Bonifiko je preletaval tudi helikopter. Varnostniki so temeljito pregledali vsak žep in vsako torbico. Tik pred začetkom drugega polčasa tekme je na igrišče pritekel nekdanji poslanec Zares Franci Kek, oblečen v barve palestinske zastave in s tradicionalno palestinsko ruto. Kot pravi, je s tem želel gledalce opozoriti, da se v Gazi dogaja zločin in da bi se mednarodna skupnost morala ostreje odzvati. Z igrišča so ga pospremili varnostniki.

Kek pravi, da je s svojim dejanjem želel gledalce opozoriti, da se v Gazi dogaja zločin in da bi se mednarodna skupnost morala ostreje odzvati. FOTO: Bobo icon-expand

Slovenska smučarska skakalka Nika Križnar je na tekmi svetovnega pokala v Lahtiju prišla do svoje skupno šeste zmage v karieri, prve v letošnji sezoni. Simpatična 23-letnica je že v prvi seriji s skokom, dolgim 127 metrov, dosegla nov rekord skakalnice na Finskem, v drugi pa je s štiri metre in pol daljšim skokom vse skupaj nadgradila in se veselila več kot zaslužene zmage. "Ves čas sem bila v pravem fokusu," je po slavju v Lahtiju med drugim dejala Križnarjeva.

Veselje Nike Križnar po zmagi v Lahtiju. FOTO: NordicFocus icon-expand

Okoli 200 protestnikov, med njimi zaposleni v cementarni Salonit Anhovo, je pred občinsko stavbo v Kanalu ob Soči znova pozvalo k zavrnitvi predloga novele zakona o varstvu okolja, o katerem bo DZ odločal prihodnji teden. Prepričani so, da predlog novele zakona ne izboljšuje okolja, temveč ogroža življenje v občini in eksistenco okoli 300 zaposlenih ter še okoli 800 delovnih mest v drugih podjetjih, ki poslujejo s cementarno.

Nasprotniki opozarjajo, da bi novela vodila v zaprtje cementarne, kar pa zanika kanalski župan Miha Stegel. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Na novogoriški železniški postaji so našli 226 kilogramov težko bombo iz druge svetovne vojne in jo bodo vse do njenega uničenja varovali 24 ur na dan. Na najdišču bo predvidoma ostala do 10. marca, ko naj bi se zgodila tudi evakuacija bližnjih prebivalcev. Nekaj dni kasneje so le okoli 50 metrov stran našli še eno ameriško letalsko bombo iz časa druge svetovne vojne. Skrivala se je pod masivnim kovinskim drogom. Po identifikaciji so jo pirotehniki ponovno zakrili z zemljo in jo zavarovali, da bo lahko varno počakala do onesposobitve.

Letalska bomba, ki so jo našli na železniški postaji v Novi Gorici, in je dobro ohranjena. FOTO: Ervin Čurlič icon-expand

Uradno so se končala glavna gradbena dela na Vinjanu, najdaljšem viaduktu na trasi drugega tira, ki so se začela marca 2022. Viadukt povezuje predora T7 in T8. Dolg je 620 metrov, dosega pa višino do 60 metrov. Opremljen je z zaščito proti hrupu in vetru. Tako gospodarska ministrica Alenka Bratušek kot premier Robert Golob sta poudarila pomen projekta za razvoj logistike v državi. "Logistika je ena od panog z najvišjo dodano vrednostjo in ena od panog, ki dejansko sloni na naravnih danostih dežele, v kateri živimo," je dejal Golob. Drugi tir je po njegovih besedah "naše okno v svet", bo pa vlada po njegovih besedah v prihodnje pozornost posvečala razvoju železniškega omrežja po celotni državi.

Najdaljši viadukt na drugem tiru stoji. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Francoski kmetje so v protest proti evropskim okoljskim predpisom in uvozu poceni izdelkov iz držav nečlanic EU s traktorji in balami sena ovirali promet okoli znamenitega pariškega Slavoloka zmage. Kot je sporočil sindikat Kmečka koordinacija, želijo s protestom rešiti francosko kmetijstvo. Kmetje v zadnjih dneh in tednih protestirajo tudi v Belgiji, Španiji, Grčiji, na Češkem, Slovaškem in Poljskem.

Kmetje so okoli spomenika na Elizejskih poljanah izobesili tudi transparente. FOTO: Profimedia icon-expand

S kitajske ladje BYD so v nemškem pristanišču Bremerhaven raztovorili na tisoče električnih avtomobilov. Dostavo je opravil kitajski BYD Explorer št. 1, prva izmed osmih tovornih ladij, ki jih je kitajska skupina posebej naročila za razširitev svojega izvoza. Nemški mediji poročajo, da gre za 'vojno napoved' osvajanja evropskega trga.

Poleg dobave velikega števila avtomobilov v Evropo namerava BYD v regiji vzpostaviti lastno tovarno, tako kot Tesla, ki ima tovarno v bližini Berlina. FOTO: AP icon-expand

V Moskvi so pokopali ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega, ki je umrl 16. februarja v zaporniški koloniji na severu države. Vzrok njegove smrti uradno še ni znan, a številne zahodne države odgovornost za njegovo smrt pripisujejo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. V cerkvi na obrobju Moskve in njeni okolici se je ob močni policijski prisotnosti zbrala množica ljudi. Številni, med njimi tudi tuji veleposlaniki, so se prišli poslovit od najvidnejšega kritika Kremlja kljub svarilu oblasti pred protesti in ob grožnji aretacije.

Množice so se poslovile od Alekseja Navalnega. FOTO: Profimedia icon-expand

In če smo začeli z zvezdniškim obiskom, je prav, da z njim tudi končamo. Merlinomanija je zajela tudi Slovenijo. Priljubljeni bosanski pevec Dino Merlin je v sklopu svoje aktualne turneje Mi obiskal ljubljanske Stožice, navdušenje nad njegovim obiskom pa so slovenski oboževalci izkazali z rekordno hitro razprodanim prvim koncertom.

Dino Merlin je po devetih letih znova nastopil pri nas in napolnil ljubljanske Stožice. FOTO: Damjan Žibert icon-expand