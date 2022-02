Dvakrat negativen test, po pravilnem odvzemu pa pozitiven: Kdo nadzoruje izvajalce?

Kot je opisala svojo izkušnjo, ji brisa niso odvzeli po navodilih iz nazofarinksa, ampak 'na pol' in test je pokazal negativno. Enako se je, kot pripoveduje, ponovilo na drugem odvzemnem mestu. Nato se je odpravila v zdravstveni dom, kjer so ji po temeljitem odvzemu brisa okužbo potrdili tako z brisom odvzetim iz nosa, grla in testom PCR.

Kot so pojasnili na Ministrstvu za zdravje, je pravilnost odvzema brisa odgovornost izvajalca zdravstvene dejavnosti, tako kot velja za vse ostale posege, kot je odvzem krvi. Odvzem brisa za izvedbo preiskave pa lahko izvede le oseba s pridobljenimi kompetencami za odvzem brisa. Večinoma pridobijo te kompetence zdravstveni delavci v okviru izobraževanja (npr. zdravniki, zobozdravniki, DMS), lahko so usposobljeni že kot študenti, npr. študenti medicine.

Da hitri testi niso povsem zanesljivi, ni nič novega. A vseeno se zaradi zelo različnih izkušenj testiranih poraja vprašanje strokovnega odvzema brisa pri izvajalcih. Na Ministrstvo za zdravje smo zato naslovili vprašanja o tem, kakšni so kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, da lahko pooblaščeno jemljejo brise za potrditev za okužbo na novi koronavirus. Nenazadnje je država, kot so nam podatke posredovali iz ministrstva, za hitre teste v povprečju na dan leta 2021 za izvajalce v javni mreži namenila 180.560,17 evra oziroma 65.904.461,81 evrov na 365 dni.

Druga bralka pripoveduje, da je doma testirala svojo hčerko pred odhodom v vrtec in test je bil pozitiven. Na hitrem testu je bil rezultat negativen. Zdravnica jo je poslala še na testiranje PCR in test je bil pozitiven. "Če ne bi opravila vseh teh treh testiranj, ki mnogim niso na razpolago, bi bolnega otroka poslala v vrtec in okužba bi se lahko razširila še na veliko otrok."

Kot je zapisala naša bralka, ki je vztrajala pri ponovitvah testiranj, saj je imela značilne simptome za novi koronavirus, si ne predstavlja, da bi bila neodgovorna do sebe in drugih ter bi virus širila naokoli po rezultatih iz testirnih točk, ki sta bila negativna.

Zanimalo nas, je kdo torej vrši nadzor nad pravilnim odvzemom brisov in ravnanjem z vzorci in ali so doslej zaznali kakšne nepravilnosti. Ministrstvo z informacijami o morebitnih nepravilnostih pri odvzemu brisa za hitre teste ne razpolaga.

Kot odgovarjajo na Ministrstvu za zdravje, lahko testiranje izvajajo vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti. Testiranja na stroške proračuna RS pa izvajalci v javni mreži. Na vprašanje, kdo, kako in kolikokrat preverja, ali izvajalci brise jemljejo ustrezno, na ministrstvu pojasnjujejo, da je za pravilnost izvedbe zdravstvene storitve odgovoren izvajalec zdravstvene dejavnosti, pri čemer zagotavlja strokovno, kakovostno in varno storitev ter ima vzpostavljen interni nadzor. Skladno s podeljenimi javnimi pooblastili so za strokovni nadzor sicer pristojni Zdravniška zbornica Slovenije, v kolikor gre za delo zdravnika, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, v kolikor gre za delo izvajalca zdravstvene nege, Zbornica laboratorijske medicine Slovenije, v kolikor gre za delo izvajalca laboratorijske medicine.

Ker se bo zaradi spremembe protokola, s katerim želijo razbremeniti testiranje PCR, količina opravljenih hitrih testov verjetno povečala, nas je zanimalo, koliko se bodo po ocenah ministrstva povečala sredstva, namenjena za hitro testiranje. Kot odgovarjajo, glede na spreminjajoče se število okuženih v tem trenutku ni izdelane ocene o povečanju sredstev.