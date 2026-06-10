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Dve igrači s peskom vsebovali azbest, tri prestale laboratorijske teste

Ljubljana, 10. 06. 2026 16.59 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Kiddo world Mega gradbišče - odpoklicana igrača

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (ZIRS) je objavil rezultate dosedanjega uradnega nadzora nad igračami s peskom, ki so bile vključene v program vzorčenja za leto 2026. Posebno pozornost so letos namenili prav tovrstnim igračam, saj so inšpektorji zaradi povečane skrbi za varnost otrok v program dodatno vključili še deset vzorcev.

Od petih vzorcev igrač s peskom, poslanih v analizo akreditiranega laboratorija, sta dva vsebovala azbestna vlakna, pri treh pa prisotnosti nevarne snovi niso ugotovili.

Med igračami, pri katerih azbestnih vlaken niso zaznali, je bil komplet Kruzzel kinetični pesek – gradbišče s kovčkom, ki vsebuje pesek za igranje in igrače gradbenih strojev. Test je uspešno prestala tudi igrača Plastic art magie di sabbia, namenjena oblikovanju figur s pomočjo peska in modelov na morsko tematiko. Brez prisotnosti azbesta je bil še Kinetic sand – kinetični pesek v vrečki natur, priljubljen izdelek naravne barve, pakiran v vrečki z motivom peščenega gradu.

ZIRS je ob tem spomnil, da sta bila preliminarna rezultata testiranj za dve igrači, pri katerih so odkrili azbestna vlakna, že javno objavljena. Gre za igračo Kiddo World Mega gradbišče: senzorični set s kinetičnim peskom ter raztegljivo igračo Orb Funkee Monkee Hairdo, ki vsebuje polnilo iz peska. Za oba izdelka so že sprožili postopek odpoklica.

Potrošnikom inšpektorat svetuje, naj redno spremljajo objave o nevarnih in neskladnih izdelkih ter se po možnosti naročijo na e-poštna obvestila o novih odpoklicih in opozorilih. Posebno previdnost priporočajo pri nakupovanju prek spleta, kjer je preverjanje izvora in skladnosti izdelkov pogosto oteženo.

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24ur.com Odpoklic igrač: azbestna vlakna v raztegljivih figuricah
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