Dve igrači s peskom vsebovali azbest, tri prestale laboratorijske teste

Od petih vzorcev igrač s peskom, poslanih v analizo akreditiranega laboratorija, sta dva vsebovala azbestna vlakna, pri treh pa prisotnosti nevarne snovi niso ugotovili.

Med igračami, pri katerih azbestnih vlaken niso zaznali, je bil komplet Kruzzel kinetični pesek – gradbišče s kovčkom, ki vsebuje pesek za igranje in igrače gradbenih strojev. Test je uspešno prestala tudi igrača Plastic art magie di sabbia, namenjena oblikovanju figur s pomočjo peska in modelov na morsko tematiko. Brez prisotnosti azbesta je bil še Kinetic sand – kinetični pesek v vrečki natur, priljubljen izdelek naravne barve, pakiran v vrečki z motivom peščenega gradu.

ZIRS je ob tem spomnil, da sta bila preliminarna rezultata testiranj za dve igrači, pri katerih so odkrili azbestna vlakna, že javno objavljena. Gre za igračo Kiddo World Mega gradbišče: senzorični set s kinetičnim peskom ter raztegljivo igračo Orb Funkee Monkee Hairdo, ki vsebuje polnilo iz peska. Za oba izdelka so že sprožili postopek odpoklica.