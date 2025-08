Dve leti od katastrofe: deroče reke in plazovi odnašali hiše, ceste, mostove

V Dravograd je bilo pred tem mogoče po treh cestah, a 4. avgusta so bile vse tri povezave pretrgane. Proti Mariboru je bila v dolžini 40 kilometrov cesta zasuta s številnimi plazovi, proti Slovenj Gradcu je odneslo most, cesto proti Ravnam pa je zalila Meža.

Reke so pred dvema letoma prestopile bregove, potoki so se spremenili v hudournike, prožili so se številni plazovi, zalivalo in odnašalo je hiše, podiralo mostove. Mnogi kraji so bili popolnoma odrezani od sveta.

Šele ko so se po dveh dneh padavine nekoliko umirile, so bile vidne katastrofalne posledice. Porušene so bile številne stavbe, več tisoč ljudi je moralo zapustiti svoj dom. "Prišli so gasilci in takoj smo morali iti, grozil je namreč še en plaz. Še živali so mi ostale v hlevu," pripoveduje Andrej Špilar , njegova soproga Ljudmila Špilar pa: "Dva meseca sva bila pri sinu." V hiši namreč nista mogla živeti.

"Več deset kilometrov cest smo sanirali, zgradili številne podporne zidove, mostove - tudi tistega, ki ga je odnesla reka Mislinja," dodaja župan Preksavec, ki verjame, da bodo zastavljeno tudi do konca uresničili. Življenje se je počasi vrnilo v stare tirnice, a strah in grdi spomini so ostali.

Tudi pri odstranjevanju posledic so pomagali vsi - prijatelji, sorodniki, prostovoljci in vojaki. Sledila je dolgotrajna in draga sanacija. Marsikje promet še vedno poteka po nadomestnih mostovih, samo v občini Dravograd so za sanacijo lokalnih cest porabili 14 milijonov evrov, še skoraj enkrat toliko pa potrebujejo, da vse dokončajo.

Predvsem na začetku so odločilno vlogo odigrale lokalne skupnosti, pa tudi medsebojna pomoč. "Enotnost, povezanost in pripravljenost pomagati sočloveku, ki se je pokazala takrat, ti daje upanje, da, če se to še kdaj ponovi, ne bomo sami," pravi župan Dravograda Tone Preksavec .

V noči na 4. avgust 2023 so Slovenijo zajele izredne padavine, ki so za seboj pustile katastrofalne posledice. Vodotoki so marsikje z rekordnimi pretoki odnašali mostove, hiše in drugo premoženje. Najbolj prizadeta so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. Najhujše poplave v zgodovini Slovenije so prizadele dve tretjini države oziroma 183 občin.

Ob dogodku in odpravljanju njegovih posledic je umrlo sedem ljudi, številni pa so za las ubežali najhujšemu. Porušenih je bilo skoraj 40 domov, razseljenih pa blizu 650 ljudi.

Takoj po ujmi so stekla intervencijska dela, mnogi so prizadetim pomagali s prispevki in delom, prišla je tudi pomoč iz tujine.

Skupna škoda zaradi poplav avgusta 2023 je bila ocenjena na tri milijarde evrov. Do sedaj je država za obnovo namenila 1,181 milijarde evrov, do leta 2028 pa je predvidenih še dodatnih 2,5 milijarde evrov.