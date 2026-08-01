Minili sta dve leti od zgodovinske izmenjave zapornikov. Slovenija je odigrala ključno vlogo in pomagala pri izmenjavi, katere del sta bila tudi Anna in Artjom Dulcev , ki sta v slovenskem zaporu preživela 19 mesecev. Njuna 11-letna hči in 9-letni sin sta šele na letalu izvedela, da sta Rusa. Obsojena ruska vohuna, ki sta v Slovenijo prišla leta 2017, sta bila izjemno pomembna. To namreč kažejo prizori ob vrnitvi v Rusijo, ko je družino Dulcev toplo sprejel ruski predsednik Vladimir Putin . Ta ju je kasneje tudi odlikoval z redom za pogum.

Dve leti po odmevni akciji pa se je francoski medij actu.orange.fr razpisal o vlogi britanske MI6, ki prav zaradi svojega izjemnega poznavanja Rusije zaseda prvo mesto med evropskimi obveščevalnimi službami. Kakšna je bila vloga MI6 mesece preden sta v Sloveniji 'padla' ruska vohuna? To zgodbo opisujeta novinarja Drew Hinshaw in Joe Parkinson.

Marca 2022 se je Joško Kadivnik, direktor slovenske obveščevalno-varnostne agencije Sova, udeležil sestanka na sedežu britanske zunanje obveščevalne službe MI6 v Londonu. Verjetno je pričakoval informacije o ruski invaziji na Ukrajino, a tema srečanja ni bila vojna.

MI6 in CIA sta že več mesecev sledila ruskim tajnim agentom, ki delujejo pod lažnimi identitetami. Odkrili so, da naj bi se dva skrivala nekje v Sloveniji, zato je britanska služba nalogo preiskave prepustila slovenski Sovi. Istega meseca so Britanci Poljsko opozorili še na enega ruskega vohuna na njenem ozemlju. Vsi so bili aretirani še pred koncem leta.

Že leta 2021 sta London in CIA opozarjala na skorajšnjo rusko invazijo na Ukrajino.

Kot pišeta, to sicer ni nič novega, saj MI6 velik del svojih zmogljivosti usmerja proti Rusiji že od revolucije leta 1917. Med hladno vojno je njegova mreža virov večkrat pomagala preprečiti katastrofo.

V letih po aferi Skripal je MI6 znova okrepil sodelovanje s CIA pri operacijah proti Rusiji. V Ukrajini so Britanci odkrito priznali izvajanje tajnih operacij. Decembra 2025 je nova direktorica MI6 Blaise Metreweli ponovno potrdila usmeritev službe in opozorila na 'grožnjo agresivne, ekspanzionistične in revizionistične Rusije'.

Tri mesece prej, septembra 2025, je MI6 vzpostavil varno platformo Silent Courier, dostopno prek temnega spleta, ki naj bi ruskim informatorjem omogočila varno vzpostavitev stika z britansko obveščevalno službo.