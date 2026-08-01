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Slovenija

Dve leti od zgodovinske izmenjave zapornikov

Ljubljana , 01. 08. 2026 12.21 pred 18 minutami 3 min branja 9

Avtor:
A.K.
Ruska vohuna iz Slovenije vstopata na letalo za Moskvo

Minevata dve leti od zgodovinske izmenjave zapornikov med Rusijo in Zahodom, ki je bila posledica zgodovinskega lova na ruske vohune, v katerem je sodelovala tudi Slovenija. Med njimi sta bila tudi ruska vohuna, Anna in Artjom Dulcev, ki sta bila zajeta v Sloveniji.

Minili sta dve leti od zgodovinske izmenjave zapornikov. Slovenija je odigrala ključno vlogo in pomagala pri izmenjavi, katere del sta bila tudi Anna in Artjom Dulcev, ki sta v slovenskem zaporu preživela 19 mesecev. Njuna 11-letna hči in 9-letni sin sta šele na letalu izvedela, da sta Rusa. Obsojena ruska vohuna, ki sta v Slovenijo prišla leta 2017, sta bila izjemno pomembna. To namreč kažejo prizori ob vrnitvi v Rusijo, ko je družino Dulcev toplo sprejel ruski predsednik Vladimir Putin. Ta ju je kasneje tudi odlikoval z redom za pogum.

Ruska vohuna iz Slovenije vstopata na letalo za Moskvo
Ruska vohuna iz Slovenije vstopata na letalo za Moskvo
FOTO: Profimedia

Vloga MI6

Dve leti po odmevni akciji pa se je francoski medij actu.orange.fr razpisal o vlogi britanske MI6, ki prav zaradi svojega izjemnega poznavanja Rusije zaseda prvo mesto med evropskimi obveščevalnimi službami. Kakšna je bila vloga MI6 mesece preden sta v Sloveniji 'padla' ruska vohuna? To zgodbo opisujeta novinarja Drew Hinshaw in Joe Parkinson.

Marca 2022 se je Joško Kadivnik, direktor slovenske obveščevalno-varnostne agencije Sova, udeležil sestanka na sedežu britanske zunanje obveščevalne službe MI6 v Londonu. Verjetno je pričakoval informacije o ruski invaziji na Ukrajino, a tema srečanja ni bila vojna.

MI6 in CIA sta že več mesecev sledila ruskim tajnim agentom, ki delujejo pod lažnimi identitetami. Odkrili so, da naj bi se dva skrivala nekje v Sloveniji, zato je britanska služba nalogo preiskave prepustila slovenski Sovi. Istega meseca so Britanci Poljsko opozorili še na enega ruskega vohuna na njenem ozemlju. Vsi so bili aretirani še pred koncem leta.

Že leta 2021 sta London in CIA opozarjala na skorajšnjo rusko invazijo na Ukrajino.

Kot pišeta, to sicer ni nič novega, saj MI6 velik del svojih zmogljivosti usmerja proti Rusiji že od revolucije leta 1917. Med hladno vojno je njegova mreža virov večkrat pomagala preprečiti katastrofo.

V letih po aferi Skripal je MI6 znova okrepil sodelovanje s CIA pri operacijah proti Rusiji. V Ukrajini so Britanci odkrito priznali izvajanje tajnih operacij. Decembra 2025 je nova direktorica MI6 Blaise Metreweli ponovno potrdila usmeritev službe in opozorila na 'grožnjo agresivne, ekspanzionistične in revizionistične Rusije'.

Tri mesece prej, septembra 2025, je MI6 vzpostavil varno platformo Silent Courier, dostopno prek temnega spleta, ki naj bi ruskim informatorjem omogočila varno vzpostavitev stika z britansko obveščevalno službo.

Pomemben mejnik za Slovenijo

Z zgodovinsko izmenjavo si je Slovenija izborila svoje mesto za skupno mizo najpomembnejših mednarodnih obveščevalno-varnostnih agencij, so bili po zgodovinski menjavi prepričani v kabinetu takratnega predsednika vlade Roberta Goloba.

Zamenjava zapornikov je bila zgodovinska tako po obsegu kot po svoji kompleksnosti, piše Politico. S sedmimi vpletenimi vladami, ki zajemajo tri celine, in skupno 24 izmenjanimi ljudmi je zamenjava edinstven dogodek v Rusiji in ZDA, so ocenili tedaj.

Ruska vohuna z otrokoma
Ruska vohuna z otrokoma
FOTO: Posnetek zaslona

Kako pa ju je Sova izsledila pri nas?

Anna Dulcev naj bi se izdala s tem, ko je v argentinskih registrih poreklo svoje matere iz avstrijskega spremenila v mehiškega, kar so zaznali naši uradniki, pozneje pa še Sova.

Ruska vohuna
Ruska vohuna
FOTO: Skavt

Več mesecev so ju nato zasledovali, vdrli so v njuno elektronsko pošto, telefone ter ob izmenjavi podatkov z Interpolom in Cio razkrili njuno pravo identiteto. Ugotovili so, da nadzorujeta predstavnika agencije energetskih regulatorjev Evropske unije.

Vohuna so aretirali decembra, Artjom naj bi imel ob aretaciji na svojem prenosniku še odprto komunikacijo z rusko obveščevalno službo.

Kot smo poročali, je par več kot 10 let gradil rusko vohunsko mrežo v Sloveniji, njuna krinka naj bi stala več milijonov evrov. Vendar pa njuna funkcija ni bila le logistična. S svojim delovanjem naj bi namreč skušala streti javnomnenjsko podporo vojaški zvezi Nato.

izmenjava rusija zaporniki

'Slovenci vedno godrnjamo, tudi če ni razloga za to'

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KOMENTARJI9

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Aijn Prenn
01. 08. 2026 13.50
So nam instalirali svojega človeka na 2. mesto po politični hierarhiji v SLO. Mnogo bolj učinkovit vir informacij od teh dveh glumcev.
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0 0
Animal_Pump
01. 08. 2026 13.48
Se spomnim...ko so ta dva pohopsal...je tud precej računov s tega foruma...izginilo ;))
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0 0
4BIDEN
01. 08. 2026 13.45
Pomembno je vedeti kdo je Julija Timoshenko, kdo je jatsenjuk, prejšni predsednik, kdaj so volitve v ukraini IN ldo je streljal na ruske novinarje v kijevu
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0 0
ap100
01. 08. 2026 13.45
je golob dal še kakšen komentar
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0 0
4BIDEN
01. 08. 2026 13.44
Nekateri potomci jugoslovanskuh agresirjev še vedno živi v sloveniji ☝️
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+1
1 0
tina se je kur bala
01. 08. 2026 13.22
Levnuhi v akciji.
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+0
2 2
exeskim
01. 08. 2026 13.07
Smešno. Koliko govora o teh, medtem, ko je država prestreljena od vohunov držav, ki nam dejansko škodijo, zaradi katerih plačujemo vedno več.
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+8
10 2
Glavni_Baja 1
01. 08. 2026 13.25
👌
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0 0
Petur
01. 08. 2026 12.58
če sta to bila...
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+1
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