Dve leti po deratizaciji v Miklošičevem parku spet podgane

Ljubljana, 06. 05. 2026 19.44 pred 1 uro 2 min branja 35

Avtor:
Ana Vidic Kostevc
Poginula podgana v Miklošičevem parku

V središču Ljubljane, v Miklošičevem parku, so se znova naselile podgane. Po predlanski deratizaciji, zaradi katere je bil park kar devet tednov zaprt, so se glodavci zdaj spet pojavili. Kot pravijo prebivalci, jih podgane ne presenečajo več, v parku naj bi se namreč zadrževale skupine ljudi, ki ostanke hrane puščajo po tleh. V torek popoldne smo v parku posneli več mrtvih podgan, ki so jih čez noč odstranili.

Na razdalji le nekaj metrov smo sredi Ljubljane včeraj našteli pet poginulih glodalcev. Danes jih tam ni več, potka pa je očiščena.

Da se tu podgane zadnje dni spet zadržujejo, nam potrdi tudi tamkajšnja prebivalka. "Tamle se vidijo lukne, ko kopljejo, videl jih pa še nisem in me še ne skrbi zaenkrat," pravi mimoidoči, a tisti, ki se čez park sprehajajo vsak dan, trdijo drugače: "Neprijetno je, da ti tam pod nogami in so tudi tam po tej ulici hodile, grozno." "Ponoči je pa kar zoprno, saj se umaknejo, ampak imaš pa čuden občutek."

Strokovnjaki medtem mirijo. "Mislim, da je situacija pri nas dokaj pod kontrolo tudi zaradi dobrih higienskih razmer v okolju, pa tudi zaradi solidne zdravstvene oskrbe," pojasnjuje Eva Grilc z NIJZ.

"Verjetno je to problem, ki ga je težko odpravit, sej so enkrat že zaprli park pa jim zgleda ni uspelo, ga bodo morali še enkrat očitno," se sprašuje eden od Ljubljančanov. Od zadnje deratizacije sta minili manj kot dve leti, takrat so park zaprli za skoraj vse poletje.

Poginula podgana v parku v Ljubljani
FOTO: 24UR

Kako pa bo Mestna občina Ljubljana rešila problem? Vprašanja smo jim poslali, a nam danes odgovorov niso uspeli posredovati. So pa obljubili, da si bodo stanje na terenu ogledali in ustrezno ukrepali.

Po zadnji intervenciji je občina prosila, da ostankov hrane ljudje ne mečejo na tla, saj so podgane tam tudi zato. Razmere se očitno niso izboljšale.

"Raznorazni ljudje, ki odmetavajo odpadke, hrano, jaz mislim, da je to. Saj smetarji se trudijo, čistijo, ampak ko odidejo, je vse nastlano," opaža mimoidoča.

Deratizacijo sta leta 2024 izvedla Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ter javno podjetje Voka Snaga. Tudi oni nam sogovornikov niso uspeli zagotoviti.

KOMENTARJI35

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Dr.Rugelj
06. 05. 2026 21.06
A so tudi te zaščitene, kot tiste nutrije ?...sicer je pa LJ ena velka skret jama,...ampak je najbolj pomembno, da imate šerifa Đjankoviča , dnje!
Betuul
06. 05. 2026 21.04
Pred Pravno Fakulteto ob ljubljanici je prhlo drevo in v njem so naseljene podgane??! Bojda da je to celo neki posebnega ??!
jurist
06. 05. 2026 21.04
Mislim, da vsak, ki pozna potko skozi park ve, da se tam zadržujejo narkomani in alkoholiki. Pa ne samo tam. V zadnjem letu je center postal nevzdržen glede narkičev. Spijo, kjer je prilika, puščajo za sabo svinjarijo, vse si upajo. Od metelkove do nebotičnika se je situacija precej poslabšala.
Jani.
06. 05. 2026 21.01
Najlepše mesto na svetu dje dje dje
Betuul
06. 05. 2026 21.01
Povsod po LJ ! so nevarnosti deratizantov; Za ta letni čas je hladno in se selijo sem pa kje! Po garažah so celo podlasice, miši, podgane!! Zgleda da bo potreben ukrep NIJZ za celotno LJ ! Ni slabo imeti pri sebi masko??!
Con-vid 1984
06. 05. 2026 20.55
Ja brezdomci ter zdravniki in inženirji se tam zadržujejo, hvala vam levičarji za to
Sandokkan
06. 05. 2026 20.50
Lj je navadna GREZNICA
Na pol ovca
06. 05. 2026 20.48
Podgane ki jih vidite na prostem so v 95% pojedle strup in se jim meša preden poginejo, zato hodijo na prostem.
Givmi5
06. 05. 2026 20.45
Kako to, a ni to najlepše mesto pa to de!
kokicas
06. 05. 2026 20.43
Saj vidoš kdo tam postopa cel dan polne žepe prepovedanih substanc pa Metelkova in Masarykova pri Lidlu povsem dugi svet in potem grejo še v zdrsvstveni dom na Metelkovi pa Mercator vmes pa sunejo še marsikaj tudo iz vozil in kombikev za dostavo. Policije pa nikjer nobenega madzora nad temi osebami
prince of persia
06. 05. 2026 20.39
Jaz sem prebral " v Miloševičevem parku" 😄
Givmi5
06. 05. 2026 20.46
Počaki še malo de, ko bo na Vučičevem trgu ogromno miši.
Rožle Patriot
06. 05. 2026 20.36
Pač, sorodnice LJ Ćarapana ... !!! .. Kompatibilnost na višku .. !!
St. Gallen
06. 05. 2026 20.32
Komu je to najlepse ima poseben okus
gongash
06. 05. 2026 20.31
Ah to je center in ne-kultura ljudi. Vse je počičkano, poscano in posrano. Smeti jn hrana po tleh. Narkomani k te pridejo fehtat za denar. Vse smrdi, hrup. Ne hvala
iziizi
06. 05. 2026 20.28
V LJUBLJANI PODGANE NIČ NOVEGA
aviktora
06. 05. 2026 20.28
To pa že ne v najlepšem mestu na svetu!
Uporabnik1935308
06. 05. 2026 20.25
Hofer za Bežigradom, nasproti POPa, pri Hoferjevih odpadkih, kantah, danes najmanj 50 podgan, pa še bežijo ne. Isto za Bežigradom, Topniška 5, kolikor hočeš jih je. Na obeh naslovih jih hranijo obilno.
Martinović
06. 05. 2026 20.20
A Gabrova se ne bo postavila za pravice podgan? V bistvu boj za pravice živali nima nič z živalmi, le z našimi sociološkimi / kulturološkimi nastavki.
jank
06. 05. 2026 20.16
Na Trstenjakovi so podgane mnogo dlje časa in še mnogo bolj so škodljive so od teh tem parku.
galambszar
06. 05. 2026 20.44
Spet se jank oglaša podgana mala.
Razumnež
06. 05. 2026 20.16
Važno da se burek lahko je na stopnicah....
