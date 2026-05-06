Dve leti po deratizaciji v Miklošičevem parku spet podgane

Na razdalji le nekaj metrov smo sredi Ljubljane včeraj našteli pet poginulih glodalcev. Danes jih tam ni več, potka pa je očiščena.

Da se tu podgane zadnje dni spet zadržujejo, nam potrdi tudi tamkajšnja prebivalka. "Tamle se vidijo lukne, ko kopljejo, videl jih pa še nisem in me še ne skrbi zaenkrat," pravi mimoidoči, a tisti, ki se čez park sprehajajo vsak dan, trdijo drugače: "Neprijetno je, da ti tam pod nogami in so tudi tam po tej ulici hodile, grozno." "Ponoči je pa kar zoprno, saj se umaknejo, ampak imaš pa čuden občutek."

Strokovnjaki medtem mirijo. "Mislim, da je situacija pri nas dokaj pod kontrolo tudi zaradi dobrih higienskih razmer v okolju, pa tudi zaradi solidne zdravstvene oskrbe," pojasnjuje Eva Grilc z NIJZ.

"Verjetno je to problem, ki ga je težko odpravit, sej so enkrat že zaprli park pa jim zgleda ni uspelo, ga bodo morali še enkrat očitno," se sprašuje eden od Ljubljančanov. Od zadnje deratizacije sta minili manj kot dve leti, takrat so park zaprli za skoraj vse poletje.