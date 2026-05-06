Dve leti po deratizaciji v Miklošičevem parku spet podgane

Na razdalji le nekaj metrov smo sredi Ljubljane včeraj našteli pet poginulih glodalcev. Danes jih tam ni več, potka pa je očiščena.
Da se tu podgane zadnje dni spet zadržujejo, nam potrdi tudi tamkajšnja prebivalka. "Tamle se vidijo lukne, ko kopljejo, videl jih pa še nisem in me še ne skrbi zaenkrat," pravi mimoidoči, a tisti, ki se čez park sprehajajo vsak dan, trdijo drugače: "Neprijetno je, da ti tam pod nogami in so tudi tam po tej ulici hodile, grozno." "Ponoči je pa kar zoprno, saj se umaknejo, ampak imaš pa čuden občutek."
Strokovnjaki medtem mirijo. "Mislim, da je situacija pri nas dokaj pod kontrolo tudi zaradi dobrih higienskih razmer v okolju, pa tudi zaradi solidne zdravstvene oskrbe," pojasnjuje Eva Grilc z NIJZ.
"Verjetno je to problem, ki ga je težko odpravit, sej so enkrat že zaprli park pa jim zgleda ni uspelo, ga bodo morali še enkrat očitno," se sprašuje eden od Ljubljančanov. Od zadnje deratizacije sta minili manj kot dve leti, takrat so park zaprli za skoraj vse poletje.
Kako pa bo Mestna občina Ljubljana rešila problem? Vprašanja smo jim poslali, a nam danes odgovorov niso uspeli posredovati. So pa obljubili, da si bodo stanje na terenu ogledali in ustrezno ukrepali.
Po zadnji intervenciji je občina prosila, da ostankov hrane ljudje ne mečejo na tla, saj so podgane tam tudi zato. Razmere se očitno niso izboljšale.
"Raznorazni ljudje, ki odmetavajo odpadke, hrano, jaz mislim, da je to. Saj smetarji se trudijo, čistijo, ampak ko odidejo, je vse nastlano," opaža mimoidoča.
Deratizacijo sta leta 2024 izvedla Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ter javno podjetje Voka Snaga. Tudi oni nam sogovornikov niso uspeli zagotoviti.
